Lulic su Inzaghi e la Lazio del 2020: “Veniva criticato, ma ha avuto ragione. Quell’anno non sapevamo come sarebbe finita, ma…”

Senad Lulic è stato intervistato in esclusiva da dotsport.it e ha avuto modo di parlare sia del neo vincitore dello Scudetto Inzaghi, tecnico che lo ha allenato alla Lazio, e anche proprio della Lazio del 2020, che, parlando di Scudetto, poteva anche provare a vincerlo.

Di seguito le parole dell’ex capitano della Lazio.

Su Inzaghi

Sono contentissimo per Inzaghi, ma anche per tutto il suo staff, composto da persone serie e per bene – ha detto ai nostri microfoni –. Farris, Ripert e tutti gli altri. Simone poi ci mette la faccia, ma anche gli altri sono bravi e meritano il successo. Sono uno staff molto equilibrato: non hanno un pensiero comune. Spesso leggono le situazioni in maniera diversa e quindi si confrontano molto. Quando nello staff tutti ragionano nella stessa maniera secondo me non è positivo. Invece loro si pungolano a vicenda. E poi sono tutti preparatissimi. Ogni anno Inzaghi migliora, ma è normale. Ha più esperienza. All’inizio veniva criticato perché sostituiva gli ammoniti, ma alla fine aveva ragione lui. Lui e il suo staff sono bravi negli allenamenti, anche se ormai, giocando ogni 3 giorni, è difficile trovare il tempo necessario. Diventa quindi sempre più importante la preparazione e su quello lo staff di Inzaghi è molto preparato.

Sullo Scudetto dell’Inter

In estate sono andati via tanti giocatori importanti, ma la società è stata brava a prenderne anche di fortissimi. Per me l’Inter è effettivamente la squadra migliore in Italia, ha vinto con merito. È stata sfortunata in Champions League con l’Atletico Madrid.

Sulla Lazio del 2020