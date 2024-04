SERIE A | Torna al successo il Frosinone, Salernitana matematicamente in Serie B

La 33° giornata di Serie A si è chiusa con il successo dell'Inter nel Derby con il Milan, che ha dato il primo verdetto ufficiale del campionato, ovvero la vittoria dello Scudetto per i nerazzurri. Questa sera invece, nella prima gara del turno numero 34, è arrivato il secondo verdetto ufficiale: la Salernitana è matematicamente retrocessa in Serie B. Decisiva è stata la vittoria di questa sera del Frosinone per 3-0.

Depositphotos

Il Frosinone vince 3-0 con la Salernitana: la partita e la classifica aggiornata

La prima gara della 34° giornata di campionato ha visto affrontarsi Frosinone e Salernitana. Allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone, i padroni di casa hanno conquistato i tre punti con un netto 3-0 ai danni della squadra di Colantuono. Gara che si è aperta dopo appena dieci minuti con il vantaggio della squadra di Di Francesco grazie al calcio di rigore trasformato da Soule. Al 25esimo arriva il raddoppio del Frosinone con Brescianini, con il risultato di 2-0 che resta fino all'intervallo. Nella ripresa, a cinque minuti dalla fine, i gialloblù chiudono la gara con il terzo gol firmato Zortea.

Vittoria importante, in chiave salvezza, per il Frosinone, che torna al successo dopo più tre mesi. Con questi tre punti la squadra di Di Francesco si porta a quota 31 punti, agganciando momentaneamente Hellas Verona ed Empoli al 15esimo posto e portandosi a +3 sul terz'ultimo posto occupato dall'Udinese. La Salernitana invece, con questa sconfitta, è aritmeticamente retrocessa in Serie B: all'ultimo posto con 15 punti raccolti, si trova, con una gara in più, a 16 lunghezze dal trio composto da Hellas Verona, Empoli e proprio Frosinone, con soli 15 punti rimasti a disposizione.

Serie A, le partite della 34° giornata di campionato

Il 34esimo turno di campionato si è aperto questa sera con la sfida tra Frosinone e Salernitana. Nella giornata di domani proseguirà con altre tre gare: Lecce-Monza in programma alle ore 15:00, Juventus-Milan alle 18:00 e Lazio-Hellas Verona alle 20:45. Domenica invece sono in programma cinque partite: Inter-Torino alle ore 12:30, Bologna-Udinese alle 15:00, Atalanta-Empoli e Napoli-Roma entrambe in programma alle 18:00 e Fiorentina-Sassuolo alle ore 20:45. Giornata di campionato che si chiuderà lunedì sera, con la sfida tra Genoa e Cagliari alle ore 20:45.