SERIE A | Fiorentina-Lazio, le probabili formazioni

Questa sera si chiuderà la 26esima giornata di Serie A e si farà con Fiorentina-Lazio. I biancocelesti arrivano a Firenze con diverse assenze e qualche presente non al top, come Isaksen. In panchina tornano Vecino e, finalmente, si rivede Mattia Zaccagni, che sembra aver smaltito l'infortunio.

Queste le probabili formazioni di stasera:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All.: Maurizio Sarri.

A disposizione: Mandas, Sepe; Lazzari, Ruggeri, Pellegrini; Kamada; Andre Anderson, Vecino, Pedro, Castellanos, Sana Fernandes, Zaccagni.

Squalificati: Gila

Indisponibili: Patric, Rovella

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Arthur, Duncan, Ikonè, Beltran, Nico Gonzalez, Belotti. All.: Vincenzo Italiano.

A disposizione: Martinelli, Vannucchi, Comuzzo, Parisi, Ranieri, Barak, Faraoni, Mandragora, Bonaventura, Sottil, Maxime Lopez, Infantino, Nzola.

Squalificati: -

Indisponibili: Christensen, Kouamè