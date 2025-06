Piątek riparte dal Qatar: nuova sfida all’Al Duhail

Nuovo capitolo per Piatek: destinazione Qatar

Krzysztof Piątek intraprende una nuova tappa della sua carriera calcistica. Dopo una stagione prolifica in Turchia con l’Istanbul Basaksehir, conclusa con 21 reti in 33 partite di Super Lig, l’attaccante polacco classe 1995 approda nel campionato qatariota. Indosserà la maglia numero 9 dell’Al Duhail, squadra allenata da Christophe Galtier.

Il club ha ufficializzato il suo arrivo con un comunicato in cui sottolinea l’accordo raggiunto con il calciatore, definendolo uno dei centravanti più rilevanti della scena polacca. Piątek porta con sé un bagaglio importante di esperienza internazionale, avendo militato in formazioni prestigiose come Milan, Genoa, Fiorentina e Hertha Berlino, oltre ad aver rappresentato la Polonia in numerose competizioni internazionali.

L’entusiasmo di Piatek per la nuova avventura

Piątek non ha nascosto la sua soddisfazione per questa nuova opportunità professionale. “Nuova sfida! Sono felice e orgoglioso di unirmi a un club come l’Al Duhail. Non vedo l’ora di iniziare e di dare il massimo per la squadra e i tifosi. Forza!” ha dichiarato con entusiasmo.