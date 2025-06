Fabiani: "Mi scuso da parte di tutta la dirigenza per gli attacchi contro gli arbitri"

Alle ore 9:30, nella Sala Conferenze dello stadio Olimpico, è iniziato il primo convegno della Società Sportiva Lazio per combattere il bullismo nelle scuole e nello sport, a cui partecipano anche autorità istituzionali come il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e il Presidente della Lazio Claudio Lotito, inoltre, nella seconda parte dell'evento il Direttore Sportivo Angelo Fabiani si è espresso ai microfoni.

Angelo Fabiani al convegno

La cosa che mi ha colpito è aver sentito di ragazzi che hanno dovuto lasciare la scuola, questa è una sconfitta della nostra società, una sconfitta di tutti. A seguito di cio che gli è capitato saranno molto più forti rispetto a quei ragazzi che si sono resi protagonisti di gesti ignobili. Se oggi mi guardo indietro, molti di quei ragazzi coetanei che mi bullizzavano sono rimasti indietro mentre io sono arrivato, grazie alle mie forze, dove sono oggi. Per circa 10 anni ho indossato la divisa della polizia penitenziaria e ne ho viste e affrontate di tutti i colori. Il bullismo nasce nelle nostre famiglie, da una non educazione.

