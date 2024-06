Lotito: "Faremo questo incontro per far vedere il progetto al Comune. Vogliamo ristrutturare il Flaminio"

Il recupero dello Stadio Flaminio e dell'intera area circostante è una priorità per l'Amministrazione, che si dimostra un interlocutore attento a favore di questo importante impianto sportivo della città.

Il Presidente della Lazio Claudio Lotito, al Messaggero, ha affermato:



Faremo questo incontro per far vedere il progetto al Comune. Non è ancora la presentazione ufficiale né un tavolo tecnico, ma un inizio per far capire come intendiamo ristrutturare lo stadio Flaminio, superare certi vincoli e non solo...