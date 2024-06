Luis Alberto e il video-saluto social ai laziali: "Grazie di tutto"

Dopo 8 stagioni, le strade tra Luis Alberto e la Lazio si sono ufficialmente separate: ora è confermato, il mago spagnolo passa all'Al Duhail, squadra qatariota, per una cifra intorno agli 11 milioni di euro.

Il saluto del mago

Nell'ultimo match della stagione contro il Sassuolo, Luis Alberto è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti, senza poter deliziare il pubblico biancoceleste con le sue giocate per un'ultima volta. Tuttavia, la Curva Nord gli ha reso omaggio dedicandogli uno striscione con scritto: “La pelota sempre al diez, buena suerte Luis!”. Ora anche il fantasista di San Josè del Valle ha voluto salutare i tifosi laziali per bene, un'ultima volta, attraverso un video pubblicato su Instagram molto commovente che ripercorre tutti i suoi momenti più rappresentativi passati a Roma, con la voce narrante del figlio Lucas.

Ancora buena suerte, Luis!

Il video d'addio pubblicato su Instagram: “Grazie di tutto e Forza Lazio!”