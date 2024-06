Euro 2024, gli appuntamenti per Zaccagni e Hysaj

Il 14 giugno inizierà ufficialmente la diciassettesima edizione del Campionato europeo di calcio, con l’Italia di Luciano Spalletti chiamata a difendere il titolo conquistato ai rigori contro l’Inghilterra nel 2021. Dopo i due test amichevoli contro Turchia e Bosnia Erzegovina, che hanno visto gli azzurri pareggiare contro la selezione di Montella, e battere al Castellani la squadra di Sergej Barbarez grazie al gol di Davide Frattesi, si avvicina il debutto dell’Italia.

Gli appuntamenti degli azzurri

Il calendario vedrà la squadra di Spalletti iniziare il proprio percorso sabato 15 giugno alle 21.00, quando Chiesa e compagni scenderanno in campo contro l’Albania, per poi proseguire nel cammino del Gruppo B nelle sfide con Spagna e Croazia: la gara contro le furie rosse è in programma per giovedì 20 alle 21.00, mentre l’appuntamento contro Modric e compagni si disputerà lunedì 24 alle 21.00. Saranno due i calciatori della Lazio che prenderanno parte all’Europeo: uno di questi è Mattia Zaccagni, che nella sfida con la Turchia ha fatto il suo ingresso all’inizio della ripresa, subentrando al posto di Federico Chiesa. Anche grazie all’esclusione di Riccardo Orsolini, l’ex Hellas sarà uno dei due biancocelesti coinvolti ad Euro 2024, con Elseid Hysaj pronto a difendere la casacca albanese nello stesso girone dell’Italia.

Hysaj e l’Albania di Sylvinho

Dopo la panchina della scorsa settimana contro il Liechtenstein, il terzino arrivato a Roma nel 2021 è stato novanta minuti in campo nel successo ottenuto in amichevole per 3-0 contro l’Azerbaigian. Dopo otto anni dopo Euro 2016 con De Biasi alla guida, l’Albania torna a giocarsi un Campionato Europeo, con il sogno forse proibito di raggiungere una qualificazione alla fase a eliminazione diretta mai ottenuta prima. Dal ritiro della propria nazionale il terzino biancoceleste ha presentato la propria selezione, non lasciando da parte qualche battuta sulla sfida contro l'Italia e sulla mancata convocazione di Ciro Immobile: “Siamo una squadra giovane con giocatori importanti. Conosciamo le qualità dell’Italia, che non si può nascondere. Dobbiamo stare tranquilli e non fare pazzie in campo. So che non è andato benissimo nella Lazio, ma è un grande professionista e un campione. Sicuramente mancherà all’Italia, mi dispiace che non ci sia perché mi sarebbe piaciuto affrontarlo, ma ci concentreremo nel fermare gli altri attaccanti forti che hanno”. Dopo l'esordio di sabato contro l'Italia, la squadra di Sylvinho sarà impegnata contro la Croazia mercoledì 19 alle 15.00, chiudendo poi il girone affrontando la Spagna lunedì 24 alle 21.00.