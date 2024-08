LAZIO WOMEN | Soncin (Ct Nazionale femminile): "La Lazio è uno stimolo per gli altri club"

Andrea Soncin, il commissario tecnico della Nazionale femminile italiana, ha visitato il centro sportivo di Formello incontrando la Lazio Women di Gianluca Grassadonia, che esordirà in Serie A il prossimo 30 agosto alle 21:05 contro la Roma femminile. Il CT della Nazionale femminile ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel, di seguito le sue parole.

Lazio Women

È la prima volta che visito Formello, per cui ho avuto modo di complimentarmi con il mister e con la squadra per la promozione in Seria A dell'anno scorso, ma anche con la struttura societaria per ciò che stanno creando. Il livello molto alto permette di lavorare al meglio. Come Nazionale stiamo creando sinergie forti con i club in modo da far crescere al meglio tutto il movimento. La Lazio si sta strutturando e questo è uno stimolo anche per gli altri club, per cui come federazione siamo molto contenti.

Europeo 2025

La prossima estate avremo l'Europeo, per cui stiamo lavorando e abbiamo intrapreso un percorso per cui serve ancora del tempo, ma grazie alla disponibilità delle ragazze e dei rispettivi club c'è la volontà di fare bene. La sinergia con i club è fondamentale per poter fare un grande Europeo. Abbiamo raccolto una sfida, anche con le ragazze costantemente monitorate e non ancora convocate. è una grossa responsabilità, i risultati dipendono da fattori variabili, ma siamo ottimisti anche per come stanno crescendo i settori giovanili. La Serie A è importante, ma lo sono molto anche i settori minori. Un ragazza proveniente dalla Serie B è stata convocata: questo è un grande stimoli per tutte le ragazze, noi osserviamo tutti. I risultati accendono la fiammella come successe nei Mondiali del 2019, ma per abbattere il muro culturale serve una sinergia tra le componenti. Vogliamo parlare di calcio, non di calcio femminile, vogliamo offrire a tutte le bambine la possibilità di giocare. C'è molta curiosità per il nuovo campionato, si sta alzando il livello anche grazie ai molti investimenti fatti dai club come la Lazio. Sarà una stagione avvincente e penso che possa essere entusiasmante fino alla fine per tutti gli obiettivi.

I prossimi impegni della Nazionale femminile

Sono programmate due amichevoli ad Ottobre, che preferiremmo fare in Italia in modo che la gente possa vivere la maglia Azzurra, saranno gare importanti. Sto cercando confronto con i CT che hanno vissuto momenti importanti in Nazionale, sento il supporto della Federazione. Arriveremo bene e pronti all'Europeo solo se ogni ragazza sarà monitorata da noi per tutta la stagione.

Gli obiettivi

Abbiamo sogni e obiettivi, ne parliamo sempre, ma sappiamo bene che il livello delle avversarie è alto. Dobbiamo avere consapevolezza, abbiamo battuto le campionesse del mondo, per cui vogliamo stupire. Abbiamo un sogno, ce lo teniamo stretto sapendo di dover lavorare tanto. Tutte le varie realtà si stanno strutturando al meglio, soprattutto i settori giovanili, filiera da cui raccogli i frutti in Nazionale. Tutti i Paesi, come l'Italia stanno crescendo e sono cresciuti.

Il rapporto che si crea nella Nazionale femminile

Si instaura un rapporto diretto e pure con le ragazze del calcio femminile, sono ricettive e c’è molta disponibilità da parte loro. È un mondo che non cambierei mai, c'è una comunicazione diversa. è chiaro che alla Nazionale non si può dire di no, ma si instaurano davvero dei rapporti stretti.