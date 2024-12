Il sogno di Rovella e il suo futuro alla Lazio: spunta una condizione

Al centro del nuovo e vincente e progetto della Lazio, vi sono sicuramente diversi elementi di questa squadra, una fra tutti il centrocampista ventitreenne Nicolò Rovella. Cresciuto a Milano e arrivato alla Lazio solo nell‘estate del 2023 (per volontà di mister Sarri), il giovane si sta, piano piano, anche con Baroni, confermando sempre di più un punto di riferimento della squadra, in campo e nello spogliatoio, leader del gruppo e legatissimo ai colori biancocelesti.

Rovella un esempio di perseveranza e determinazione: la sua partita contro l’Inter

Nonostante il pesante e largo risultato di lunedì sera che ha visto la Lazio cadere sotto alle sei stoccate nerazzurre, non si può non notare la prestazione del centrocampista biancoceleste numero 6 che ha chiuso il match come uno dei migliori secondo le statistiche, a riprova di quanto Rovella sia sempre uno degli ultimi a mollare, anche e soprattutto nelle difficoltà. Come riporta Il Messaggero, il giocatore è primo per palloni giocati (89) e passaggi riusciti (72) con il 95% della precisione, abbina a questi dati anche qualità e quantità (visti i 6 recuperi concretizzati). 12.683 sono i km da lui percorsi, più di tutti i calciatori di entrambe le squadre: Rovella è un leader soprattutto nelle difficoltà e sarà tra i primi a indicare la strada per ripartire già da Lecce.

Continua nella pagina seguente