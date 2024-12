Infortunio shock per Donnarumma: le immagini fanno paura - FOTO

Infortunio shock per Donnarumma: il portiere Italiano ha subito un'entrata killer dall'ex Serie A Wilfred Singo al 20' di Monaco-Psg, 16° giornata del massimo campionato francese di Ligue 1.

Infortunio Donnarumma: la dinamica dello scontro

Intorno al 20' della partita, Singo si allunga la palla e il portiere della Nazionale italiana va in uscita bassa per anticiparlo. Nella dinamica dell'azione, l'ex Torino prova una giocata per scavalcarlo, ma sbaglia tutto e colpisce (in maniera involontaria) il volto di Donnarumma, piantando i tacchetti sul suo volto. Scontro durissimo, i medici invadono subito il terreno di gioco per soccorrere il portiere che viene prontamente medicato con una decina di punti di sutura e, inevitabilmente, è costretto al cambio. In tutto ciò, Singo era già ammonito e non ha ricevuto il secondo cartellino che gli sarebbe valsa la più che meritata espulsione per un intervento del tutto imprudente. Le immagini del volto di Donnarumma all'uscita del campo hanno fatto rapidamente il giro del mondo per la loro brutalità.

Infortunio shock per Donnarumma: le immagini del volto al termine della partita