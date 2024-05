La primavera biancoceleste è qualificata aritmeticamente ai play-off scudetto!

Dopo la sconfitta odierna del Milan arrivata sul campo del Bologna per 2-1, la Primavera biancoceleste può dirsi aritmeticamente qualificata ai play-off scudetto. Un traguardo importantissimo per questa squadra che, soltanto la scorsa stagione, militava in Serie B.

Una stagione inaspettata

Nell'arco della stagione i ragazzi di Sanderra hanno saputo stupire tutti attraverso un cammino importante in campionato, ma anche attraverso un buon percorso in Youth League: un risultato meritato, il tutto da neopromossa. Ora avranno la possibilità di giocarsi obiettivi ben più prestigiosi di quelli di cui ci si poteva aspettare a inizio anno. Il percorso è ancora molto lungo e impegnativo considerando che bisognerà lottare con squadre, probabilmente, più attrezzate; ma la stagione non si può che definire ottima già a questo punto.

