Il Parma è la prima neopromossa e torna in A dopo tre anni

Il Parma torna in Serie A

Dopo tre anni di assenza il Parma è aritmeticamente promosso in Serie A, decisivo il pareggio maturato sul campo del Bari. La squadra allenata da Fabio Pecchia, che aveva già condotto due stagioni fa la Cremonese alla promozione, può festeggiare con due giornate d'anticipo la conquista della massima serie italiana. SI tratta di un ritorno di una squadra storica del calcio italiano che tra fine anni ‘90 e l’inizio del nuovo millennio ha avuto uno dei periodi di massimo splendore.

Depositphotos

La classifica di Serie B

Negli ultimi turni del campionato cadetto sono già state aritmeticamente scoperte la prima neopromossa (il Parma) e la prima retrocessa in Serie C (il Lecco). Ora la corsa ai posti rimanenti in Serie A si fa sempre più avvincente con il Como, attualmente secondo, che ha 4 punti di vantaggio sul Venezia terzo e potrebbe conquistare la promozione alla prossima giornata se riuscirà a mantenere questo distacco.