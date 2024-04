Cds | Stadio sold out e massima allerta in vista del derby

Tra questura e prefettura la partita è già iniziata: più di mille agenti saranno presenti quest’oggi, al di fuori e dentro lo Stadio Olimpico, per cercare di contenere le frange più calde delle due tifoserie. Da ieri le zone di Ponte Milvio e Piazzale Clodio sono sotto stretta sorveglianza. Occhi puntati anche su pub e locali che solitamente vengono utilizzati dai tifosi, senza perdere di vista i social che spesso vengono utilizzati come mezzo per la creazione di blitz e scontri.

Allerta massima

Quest’oggi è stato dichiarato, come grado di allerta, “Rischio 4”, ovvero il più alto possibile. Allo Stadio Olimpico è invece previsto il sold out, con 64 mila persone pronte a invadere l’area e con l’apertura dei cancelli prevista per le 15:30.

L’ultimo derby

All’ultimo derby di Coppa Italia a gennaio è successo di tutto: prima, all’interno i dello stadio, lancio di petardi e fumogeni tra tribuna Tevere laziale e distinti sud romanisti che ha portato a 16 Daspo e un ferito che conseguentemente perse l’orecchio. Nella notte poi scontri a Ponte Milvio tra 400 ultras e un’attacco armato a un pub di romanisti. L’allerta non può che essere massima. Verranno poi controllati accuratamente striscioni e stendardi, per evitare che possano contenere messaggi politici o discriminatori come per l’esempio di qualche giorno fa con gli adesivi beceri dei romanisti comparsi tra Portonaccio e Tiburtino. In merito alla questione si sono espressi l’assessore Regard della comunità ebraica, Gualtieri e Malagò, che in coro hanno condannato questo gesto vergognoso.

Corriere dello Sport