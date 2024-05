SERIE A | Inter-Lazio, la designazione arbitrale della gara

Si avvicina sempre di più la conclusione del campionato di Serie A. All'appello mancano esattamente due giornate alla conclusione, con diverse squadre ancora impegnate nei rispettivi obiettivi, dalla zona Europa alla lotta per non retrocedere.

La 37° giornata di Serie A si aprirà domani, venerdì 17 maggio, con la gara tra Fiorentina e Napoli in programma alle ore 20:45. In questo turno di campionato, la Lazio sarà di scena nell'ultima trasferta stagionale. Domenica pomeriggio, alle ore 18:00, i biancocelesti saranno di scena in casa dell'Inter, già matematicamente Campione d'Italia. La squadra di Igor Tudor, dopo il successo per 2-0 all'Olimpico contro l'Empoli, vuole proseguire il cammino positivo dall'arrivo del nuovo tecnico, per mettere al sicuro il proprio posto nelle competizioni europee della prossima stagione.

depositphotos

Inter-Lazio, la designazione arbitrale: ecco chi dirigerà la sfida di San Siro

In vista della gara dello Stadio San Siro di Milano in programma domenica 19 maggio alle ore 18:00, ecco la designazione arbitrale:

ARBITRO: Juan Luca Sacchi (Sezione di Macerata)

ASSISTENTI: Bercigli - Palermo

QUARTO UOMO: Santoro

V.A.R.: Serra

A.V.A.R.: Aureliano