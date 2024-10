De Sisti: "Cataldi? Ha fatto la scelta migliore. Ha ragione per..."

Giancarlo De Sisti, doppio ex di Fiorentina e Roma, è intervenuto ai microfoni di Radio Firenzeviola in vista del big match tra la Viola e i giallorossi, gara in programma per domenica 27 ottobre alle ore 20:45. L'ex giocatore della Fiorentina si è soffermato anche sui nuovi ingaggi della squadra di Palladino, come l'ex Lazio Danilo Cataldi.

Le parole di De Sisti

Sia Bove che Cataldi hanno ragione per essere scontenti dell'allontanamento dalle rispettive squadre. Cataldi è entrato nella Lazio come giovane corridore pieno di entusiasmo, ma si è dimostrato un ragazzo che poteva dare ordine e un senso al centrocampo. Adesso naturalmente vengono sacrificati sull'altare per nuove idee e nuovi programmi. Non so perché è stato mandato via ma sia lui che Bove hanno fatto la scelta migliore.

Continua l'ex viola

La doppietta contro il Lecce di Cataldi dimostra che la distribuzione del pallone anche alla Lazio passava tra i suoi piedi e nelle sue mansioni. Evidentemente non era sufficiente.