Fiorentina-Lazio| Le probabili formazioni

Dopo la vittoria di Torino, Maurizio Sarri punta a consolidare la posizione in classifica e mira a ottenere un risultato positivo nella trasferta di Firenze. L'attenzione è rivolta al possibile rientro di Zaccagni, dopo un mese di assenza. Potrebbe partire dalla panchina, mentre Isaksen e Felipe sembrano ormai fissi nel reparto offensivo. Il recente miglioramento di Isaksen è stato notevole per il gioco dei biancocelesti. Per la punta centrale, potrebbe essere confermato Castellanos. A centrocampo, Vecino e Rovella potrebbero fare il loro ritorno tra i convocati. Guendouzi e Cataldi hanno assicurato la loro presenza nella formazione titolare, mentre per il terzo posto a centrocampo Kamada e Luis Alberto si contendono la maglia, con quest'ultimo leggermente favorito. In difesa, l'assenza per squalifica di Gila e il recupero incerto di Patric costringono Sarri a valutare la formazione fino all'ultimo momento. Si prevede un ritorno alle origini con la coppia centrale composta da Casale e Romagnoli, mentre Lazzari e Marusic saranno sulle fasce.

Dall'altra parte, la Fiorentina entra in campo determinata a riscattare il pareggio deludente contro l'Empoli. Il tecnico Vincenzo Italiano punta sui suoi pilastri, specialmente nell'attacco. Terracciano difenderà la porta, supportato da Kayode, Quarta, Ranieri e Biraghi in difesa. A centrocampo, Arthur sarà titolare insieme a Duncan. Ancora una volta, Bonaventura inizierà dalla panchina, mentre Beltran agirà da trequartista, con Nico Gonzalez e Ikone sulle fasce. In avanti, confermato Belotti come unica punta.

Formazioni probabili: Fiorentina: Terraciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi; Duncan, Arthur; Ikone, Beltran, Nico Gonzalez; Belotti. All. Italiano

Lazio: Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Luis Alberto, Cataldi, Guendouzi, Isaksen; Felipe, Immobile.

La Lazio affronterà la Fiorentina il 26 alle 20:45, con la speranza che i biancocelesti mantengano la stessa performance positiva mostrata ieri contro il Torino. Una potenziale vittoria potrebbe avvicinare la squadra alle dirette concorrenti per il quarto posto, Atalanta e Bologna.