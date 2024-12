Lazio-Atalanta, Baroni: “Orgoglioso della prestazione. Sul derby…”

E’ stato forse il miglior primo tempo stagionale della Lazio targata Marco Baroni: l’Atalanta è cresciuta sensibilmente nel secondo tempo ed è riuscita a pareggiare nel finale. C’è rammarico per le occasioni mancate ma la prestazione resta. Al termine, Marco Baroni ha analizzato così il match

Ho detto ai ragazzi che sono orgoglioso della prestazione contro un avversario importante. Il valore della prestazione della squadra è proprio legato all'avversario. La squadra deve cresce nella personalità e capacità di gestire certe partite. Lo faremo, questo è una squadra che nelle a fuori la personalità Ed è quello che a me interessa. Nella ripresa ci è mancato chiudere la partita. Siamo in difficoltà di organico, sono contentissimo di tutti come si spendono. Nella difficoltà hanno tirato il meglio contro un avversario che ti mette pressione. Queste partite ci aiutano a crescere di livello sicuramente.