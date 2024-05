Lazio-Sassuolo, dove seguire il match in tv

Nell'ultima giornata del campionato di Serie A 2023/24, la Lazio si esibisce di nuovo davanti al proprio pubblico. Lo Stadio Olimpico ospiterà il Sassuolo guidato dall'ex allenatore Ballardini, squadra già retrocessa dopo una sconfitta con il Cagliari. La squadra di Tudor necessita di un solo punto per garantirsi un posto nella prossima Europa League, seguendo il pareggio ottenuto contro l'Inter a San Siro.

Dove vedere la partita

L'incontro con i neroverdi è fissato per domenica 26 maggio alle 20:45 e sarà disponibile in esclusiva su Dazn, visibile in streaming live e on demand tramite l'app o il sito ufficiale con dispositivi come Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console. Gli abbonati Sky possono accedere al match attraverso il canale extra 'Zona Dazn', non incluso nell'abbonamento standard.