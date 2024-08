Tare: “Abbiamo fatto grandi cose alla Lazio spendendo come chi lottava per non retrocedere”

L’ex ds della Lazio Igli Tare è tornato a parlare dei suoi tempi passati nella capitale e ha fatto anche il punto sul prossimo campionato di Serie A. Queste le sue parole ai microfoni de La Repubblica Bologna.

Sono sincero, ora che sono fermo e mi guardo un po’ in giro, che cerco di studiare, di restare aggiornato, di conoscere gente, percepisco anche io questa cosa qui e mi fa piacere; abbiamo fatto grandi cose alla Lazio, in una piazza molto esigente, a volte anche troppo, e spesso spendendo come chi lottava per retrocedere.