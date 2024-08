L'Atalanta piomba su un calciatore a lungo cercato dalla Lazio

Oggi in casa Lazio dovrebbe essere il giorno delle visite mediche e della firma di Boulaye Dia con il calciatore senegalese che avrà così la possibilità di aggregarsi subito in gruppo. Sul fronte centrocampista/trequartista la Lazio continua nel suo interesse nei confronti di Michael Folorunsho con il calciatore che ha dato ovviamente priorità alla Lazio (squadra di cui è gran tifoso), ma servirà prima accordarsi con il Napoli per procedere nell'operazione. Nel frattempo l'Atalanta avrebbe messo gli occhi su un trequartista a lungo cercato dalla Lazio.

Atalanta su Samardzic

Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano, la squadra di Gian Piero Gasperini avrebbe allacciato i primi contatti con Lazar Samardzic trovando un primo accordo con il giocatore. Ora l'Atalanta è in trattativa con l'Udinese per accordarsi sulla formula ed il prezzo del cartellino. Il trequartista dell'Udinese potrebbe essere l'obiettivo della Dea per sostituire il partente Koopmeiners sempre più vicino alla Juventus di Thiago Motta.

La Lazio soprattutto nella prima fase di questa sessione aveva cercato il calciatore serbo, ma le richieste eccessive per il cartellino avevano fatto desistere la società biancoceleste.

