LIVE

Frattesi-Lazio, si sblocca la trattativa. Fabrizio Romano: "Autorizzazione per il trasferimento: ecco le nuove condizioni"

Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla trattativa tra la Lazio e Davide Frattesi

Ginevra Sforza /
Photo by Janelle St Pierre/Getty Images via Onefootball
Photo by Janelle St Pierre/Getty Images via Onefootball

Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla trattativa tra la Lazio e Davide Frattesi

Ginevra Sforza /

Dopo attimi di tensione vissuti nella mattina di oggi per il mancato via libera momentaneo da parte della Lega al trasferimento di Davide Frattesi alla Lazio, la situazione sembra avviarsi verso una risoluzione. 

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Frattesi-Lazio, raggiunto un nuovo accordo con l'Inter 

Lazio e Inter hanno raggiunto un nuovo accordo sulla base di un prestito oneroso da 5 milioni di euro e un diritto di riscatto fissato a 10. Ai nerazzurri anche il 50% sulla futura rivendita. Di seguito, tutti gli aggiornamenti in tempo reale sull'operazione.

Tutti gli aggiornamenti live

 

  • Condividi Link

    Pedullà: "Niente obbligo: cambia la formula ma non la sostanza"

    Aggiornamento 12:24

    L'indiscrezione di Pedullà

    Frattesi-Lazio: togliere obbligo, cambiare formula ma non la sostanza. Il prossimo volo ✈️

    Il post

  • Condividi Link

    Moretto: "Lazio e Inter cambiano la formula: sarà un prestito oneroso più alto. Operazione mai a rischio"

    Aggiornamento 12:13

    L'indiscrezione di Moretto

    Davide Frattesi è atteso a Roma nella giornata di oggi. Lazio e Inter cambiano la formula: sarà un prestito oneroso più alto rispetto a quello precedentemente pattuito con diritto di riscatto. Lotito e Marotta in contatto per definire un'operazione mai a rischio.

    Il post

     

  • Condividi Link

    Fabrizio Romano: "Frattesi ha ricevuto l'autorizzazione per recarsi a Roma"

    Aggiornamento 12:12

    L'indiscrezione di Romano

    Davide Frattesi ha ricevuto l'autorizzazione per recarsi a Roma per completare il trasferimento dalla Inter alla Lazio. Nuove condizioni: commissione di prestito di 5 milioni di euro, clausola di riscatto non obbligatoria a 10 milioni di euro e clausola di rivendita del 50%.

    Il post

  • Condividi Link

    Accomando: "Scambio di documenti in corso"

    Aggiornamento 12:09

    L'indiscrezione di Accomando

    Scambio di documenti in corso. Davide Frattesi potrà ora viaggiare verso Roma per visite e firma con la Lazio. Cifre e operazione confermate. Inter incasserà 5M per il prestito, 10M per il diritto di riscatto e 50% su futura rivendita.

    Il post

  • Condividi Link

    Pedullà: "Telefonata tra Lotito e Marotta per sbloccare l'operazione"

    Aggiornamento 12:02

    L'indiscrezione di Pedullà

    Frattesi: telefonata Lotito-Marotta per sbloccare in modo da consentire a Frattesi di prendere il prossimo volo per Roma

    Il post

  • Condividi Link

    Di Marzio: "Lazio e Inter a lavoro su una nuova formula"

    Aggiornamento 11:48

    L'indiscrezione di Di Marzio

    Lazio e Inter stanno lavorando su una nuova formula per sbloccare l’operazione Frattesi: un prestito molto alto a 5 milioni e un diritto di riscatto a 10 milioni più bonus più 50% di futura rivendita

    Il post

Frattesi, nuova formula: prestito a 5 milioni e diritto di riscatto