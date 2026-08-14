Frattesi-Lazio, si sblocca la trattativa. Fabrizio Romano: "Autorizzazione per il trasferimento: ecco le nuove condizioni"
Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla trattativa tra la Lazio e Davide Frattesi
Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla trattativa tra la Lazio e Davide Frattesi
Dopo attimi di tensione vissuti nella mattina di oggi per il mancato via libera momentaneo da parte della Lega al trasferimento di Davide Frattesi alla Lazio, la situazione sembra avviarsi verso una risoluzione.
Frattesi-Lazio, raggiunto un nuovo accordo con l'Inter
Lazio e Inter hanno raggiunto un nuovo accordo sulla base di un prestito oneroso da 5 milioni di euro e un diritto di riscatto fissato a 10. Ai nerazzurri anche il 50% sulla futura rivendita. Di seguito, tutti gli aggiornamenti in tempo reale sull'operazione.
Tutti gli aggiornamenti live
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Pedullà: "Niente obbligo: cambia la formula ma non la sostanza"
Aggiornamento 12:24
L'indiscrezione di Pedullà
Frattesi-Lazio: togliere obbligo, cambiare formula ma non la sostanza. Il prossimo volo ✈️
Il post
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Moretto: "Lazio e Inter cambiano la formula: sarà un prestito oneroso più alto. Operazione mai a rischio"
Aggiornamento 12:13
L'indiscrezione di Moretto
Davide Frattesi è atteso a Roma nella giornata di oggi. Lazio e Inter cambiano la formula: sarà un prestito oneroso più alto rispetto a quello precedentemente pattuito con diritto di riscatto. Lotito e Marotta in contatto per definire un'operazione mai a rischio.
Il post
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Fabrizio Romano: "Frattesi ha ricevuto l'autorizzazione per recarsi a Roma"
Aggiornamento 12:12
L'indiscrezione di Romano
Davide Frattesi ha ricevuto l'autorizzazione per recarsi a Roma per completare il trasferimento dalla Inter alla Lazio. Nuove condizioni: commissione di prestito di 5 milioni di euro, clausola di riscatto non obbligatoria a 10 milioni di euro e clausola di rivendita del 50%.
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Accomando: "Scambio di documenti in corso"
Aggiornamento 12:09
L'indiscrezione di Accomando
Scambio di documenti in corso. Davide Frattesi potrà ora viaggiare verso Roma per visite e firma con la Lazio. Cifre e operazione confermate. Inter incasserà 5M per il prestito, 10M per il diritto di riscatto e 50% su futura rivendita.
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Pedullà: "Telefonata tra Lotito e Marotta per sbloccare l'operazione"
Aggiornamento 12:02
L'indiscrezione di Pedullà
Frattesi: telefonata Lotito-Marotta per sbloccare in modo da consentire a Frattesi di prendere il prossimo volo per Roma
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Di Marzio: "Lazio e Inter a lavoro su una nuova formula"
Aggiornamento 11:48
L'indiscrezione di Di Marzio
Lazio e Inter stanno lavorando su una nuova formula per sbloccare l’operazione Frattesi: un prestito molto alto a 5 milioni e un diritto di riscatto a 10 milioni più bonus più 50% di futura rivendita
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