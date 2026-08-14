Frattesi, nuova formula: prestito a 5 milioni e diritto di riscatto

Frattesi: operazione in suspence

Frattesi era atteso oggi a Fiumicino, il calciatore doveva salire sull'aereo in mattinata, per poi completare gli ultimi step necessari con la Lazio. Sembrava essere tutto pronto, scambi di documenti conclusi, accordo trovato sulla base di un milione di euro con obbligo di riscatto a 14 (a determinate condizioni). Oggi erano in programma in programma le visite mediche del calciatore per definire gli ultimi dettagli, tuttavia l'operazione si è complicata. La Lega non ha dato l'ok per il trasferimento, i motivi sono legati all'indice di liquidità, e Frattesi non è salito sul volo in direzione Fiumicino.

Le ultime notizie di Gianluca di Marzio

Come riporta Gianluca di Marzio, la Lazio e l'Inter stanno lavorando su una nuova formula: un prestito a 5 milioni e un diritto di riscatto a 10 milioni più bonus, più il 50% su una futura rivendita.