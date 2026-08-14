Frattesi-Lazio, dal rischio fumata nera al nuovo accordo: la ricostruzione

La brusca frenata stava diventando un pericolo concreto. Nonostante le conferme degli ultimi giorni per il trasferimento nella Capitale di Davide Frattesi, sponda biancoceleste, nella mattinata di oggi l'operazione ha rischiato lo stand-by. Ma cos'è successo?

Trasferimento bloccato per motivi burocratici

Lo stop è arrivato per motivi burocratici legati alla particolare situazione finanziaria del club biancoceleste, obbligata a operare sul mercato solo a saldo zero e a rispettare gli indici economici imposti. In particolare, a bloccare l'operazione è stata la formula originaria: prestito di 1 milioni con obbligo di riscatto condizionato fissato a 14. Con questa formula la Lazio avrebbe potuto depositare il contratto, ma quest'ultimo non sarebbe stato esecutivo. Per rendere il contratto esecutivo la Lazio avrebbe dovuto effettuare un'altra cessione per coprire l'intera cifra economica.

La cifra dell'obbligo di riscatto pensata per il trasferimento di Frattesi avrebbe superato quella incassata dalla cessione di Mario Gila al Milan, rendendo il saldo non più a zero, come imposto al club biancoceleste. L'operazione sarebbe potuta diventare esecutiva solo attraverso la cessione di un altro giocatore, oltre a quella del centrale spagnolo, permettendo così di coprire la cifra necessaria.

Lazio e Inter modificano formula e distribuzione delle cifre

Per questi motivi, Lazio e Inter hanno preferito modificare la formula iniziale e raggiungere un nuovo accordo che prevede un prestito a 5 milioni con riscatto a 10 e il 50% sulla futura rivendita. Cambiano perciò condizioni e distribuzione delle cifre: il prestito oneroso è più alto, mentre l'obbligo di riscatto diventa diritto, una modifica che rende l'operazione da subito esecutiva. Un cambiamento necessario per la riuscita, salvo ulteriori soprese, dell'operazione.