Coppa Italia Live | Atalanta-Lazio 0-0: gol annullato alla Dea
Tutto pronto per la semifinale di ritorno di Coppa Italia: segui il live tra Atalanta e Lazio
Tutto pronto per la semifinale di ritorno di Coppa Italia: segui il live tra Atalanta e Lazio
La notte della verità è arrivata. La Lazio si gioca tutto contro l'Atalanta al New Balance Arena: una sfida che può cambiare le sorti di una stagione complicata, permettendo, da una parte, di regalare ai tifosi una gioia, un semplice palliativo, pur non cancellando le difficoltà e le fratture emerse nel corso dell'anno; dall'altra il rischio di sprofondare ulteriormente, rendendo ancora più amaro il bilancio finale.
Un dentro e fuori senza appello per i biancocelesti, da un'annata estremamente difficile. In palio c'è l'accesso alla finalissima del 13 maggio all'Olimpico di Roma contro l'Inter, fresca di vittoria contro il Como.
Le formazioni ufficiali
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. A disposizione: Pardel, Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Sulemana, Pasalic, Scamacca, Samardzic, Bellanova, Raspadori, Obric, Ahanor. Allenatore: Raffaele Palladino
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. A disposizione: Pannozzo, Giacomone, Pellegrini, Dele-Bashiru, Pedro, Isaksen, Dia, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Provstgaard, Maldini, Przyborek, Lazzari, Cataldi. Allenatore: Maurizio Sarri
La designazione arbitrale
Arbitro: Andrea Colombo (sez. Como)
Assistenti: Imperiale - Costanzo
IV ufficiale: Zufferli
V.A.R.: Abisso
A.V.A.R.: Maresca
Il live del match tra Atalanta e Lazio
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70'
Triplo cambio per la Dea
IN Raspadori, Pasalic e Kossounou OUT Zalewski, De Roon e Kolasinac
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65'
Cambi Lazio
IN Lazzari e Isaksen OUT Marusic e Cancelleri
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65'
Gol annullato
Il direttore di gara sceglie di annullare la rete per fallo di Krstovic su Motta
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64'
Colombo al Var
L'arbitro al monitor per valutare l'azione
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60'
Check in corso
Valutazione per una possibile carica su Motta
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60'
Gol Atalanta
Ederson la sblocca
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57'
Occasione Lazio
Piattone centrale di Noslin, ben servito dopo un ottimo spunto di Cancellieri. Conclusione ribattuta dalla difesa avversaria
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55'
Cartellino giallo
Ammonito Palladino, salterà l'eventuale finale
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55'
Cambio Atalanta
IN Bellanova OUT Bernasconi
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54'
Infortunio Bernasconi
Bernasconi si ferma dopo il precedente contatto con Patric. Cambio forzato per Palladino
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51'
Occasione Dea
Piattone di Krstovic centrale, Motta respinge con le mani
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49'
Chiusura di Cancellieri su Ederson, partita in contropiede
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45'
Inizio secondo tempo
Al via la seconda frazione di gioco tra Atalanta e Lazio. Stessi 22 in campo
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47'
Fine primo tempo
Termina il primo tempo tra Atalanta e Lazio. Dopo un dominio nerazzurro per gran parte della prima frazione di tempo, nella seconda parte ha regnato invece l'equilibrio e i tanti errori tecnici. La Lazio ora è chiamata ad accendersi alla ripresa
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45'
Errore di Motta, che ha regalato la sfera di Zappacosta, ma la Lazio si salva
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45'
Recupero primo tempo
Due minuti di recupero concessi al termine del primo tempo
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36'
Cartellino giallo
Ammonito Cancellieri per un fallo ai danni di Ederson
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33'
Lazio in fiducia
Dopo una prima parte in grande difficoltà, si aprono gli spazi per gli ospiti e cercano in più occasioni di aggredire l'area avversaria
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31'
Occasione per Basic
Sugli sviluppi della punizione, ci prova Basic di testa sul primo palo, ma la sfera finisce sopra la trasversa
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29'
Cartellino giallo
Ammonito Kolasinac per un fallo ai danni di Cancellieri. Calcio di punizione a favore della Lazio
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26'
Possesso palla: 68% Atalanta, 32% Lazio
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21'
Tiro al volo di Zalewski, che viene prontamente bloccato da Gila che mette in angolo
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17'
Colpo di testa di Scalvini, alta. Il difensore viene servito da destra e tenta di colpire il secondo palo, ma non inquadra lo specchio della porta
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14'
Ingenuità di Marusic
Il montenegrino concede un corner alla Dea, pur senza necessità: non c'era infatti alcuna pericolosità
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12'
Si scalda Pasalic
Botta in testa per Ederson dopo un contrasto di gioco con Gila nell'area di rigore bergamasca, inizia il riscaldamento per Pasalic
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9'
Ritmi alti della Dea
Cross di Ederson, uscita con i pugni di Motta, che respinge corto sui piedi di Zalewski: il polacco più che calciare sembra passarla al portiere, rendendo tutto facile per l'estremo difensore
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6'
Occasione Dea
Colpo di testa di Zalewski, conclusione fuori: il polacco sfiora la sfera, che finisce out
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5'
Gila una certezza
L'intervento provvidenziale di Mario Gila su Krstovic, pescato in mezzo all'area da De Ketelaere. Corner per l'Atalanta
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1'
Fischio d'inizio
Si parte al New Balance Arena. Primo possesso affidato ai biancocelesti, batte Noslin