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Coppa Italia Live | Atalanta-Lazio 0-0: gol annullato alla Dea

Tutto pronto per la semifinale di ritorno di Coppa Italia: segui il live tra Atalanta e Lazio

Ginevra Sforza /

Tutto pronto per la semifinale di ritorno di Coppa Italia: segui il live tra Atalanta e Lazio

Ginevra Sforza /

La notte della verità è arrivata. La Lazio si gioca tutto contro l'Atalanta al New Balance Arena: una sfida che può cambiare le sorti di una stagione complicata, permettendo, da una parte, di regalare ai tifosi una gioia, un semplice palliativo, pur non cancellando le difficoltà e le fratture emerse nel corso dell'anno; dall'altra il rischio di sprofondare ulteriormente, rendendo ancora più amaro il bilancio finale. 

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Un dentro e fuori senza appello per i biancocelesti, da un'annata estremamente difficile. In palio c'è l'accesso alla finalissima del 13 maggio all'Olimpico di Roma contro l'Inter, fresca di vittoria contro il Como.

Le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. A disposizione: Pardel, Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Sulemana, Pasalic, Scamacca, Samardzic, Bellanova, Raspadori, Obric, Ahanor. Allenatore: Raffaele Palladino

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. A disposizione: Pannozzo, Giacomone, Pellegrini, Dele-Bashiru, Pedro, Isaksen, Dia, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Provstgaard, Maldini, Przyborek, Lazzari, Cataldi. Allenatore: Maurizio Sarri

La designazione arbitrale

Arbitro: Andrea Colombo (sez. Como)

Assistenti: Imperiale - Costanzo

IV ufficiale: Zufferli

V.A.R.: Abisso

A.V.A.R.: Maresca

Il live del match tra Atalanta e Lazio

  • 70'
    substitution
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    Triplo cambio per la Dea

    IN Raspadori, Pasalic e Kossounou OUT Zalewski, De Roon e Kolasinac

  • 65'
    whistle
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    Cambi Lazio

    IN Lazzari e Isaksen OUT Marusic e Cancelleri

  • 65'
    whistle
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    Gol annullato

    Il direttore di gara sceglie di annullare la rete per fallo di Krstovic su Motta

  • 64'
    whistle
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    Colombo al Var

    L'arbitro al monitor per valutare l'azione

  • 60'
    whistle
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    Check in corso

    Valutazione per una possibile carica su Motta

  • 60'
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    Gol Atalanta

    Ederson la sblocca

  • 57'
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    Occasione Lazio

    Piattone centrale di Noslin, ben servito dopo un ottimo spunto di Cancellieri. Conclusione ribattuta dalla difesa avversaria

  • 55'
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    Cartellino giallo

    Ammonito Palladino, salterà l'eventuale finale

  • 55'
    substitution
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    Cambio Atalanta

    IN Bellanova OUT Bernasconi

  • 54'
    whistle
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    Infortunio Bernasconi

    Bernasconi si ferma dopo il precedente contatto con Patric. Cambio forzato per Palladino

  • 51'
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    Occasione Dea

    Piattone di Krstovic centrale, Motta respinge con le mani

  • 49'
    whistle
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    Chiusura di Cancellieri su Ederson, partita in contropiede

  • 45'
    whistle
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    Inizio secondo tempo

    Al via la seconda frazione di gioco tra Atalanta e Lazio. Stessi 22 in campo

  • 47'
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    Fine primo tempo

    Termina il primo tempo tra Atalanta e Lazio. Dopo un dominio nerazzurro per gran parte della prima frazione di tempo, nella seconda parte ha regnato invece l'equilibrio e i tanti errori tecnici. La Lazio ora è chiamata ad accendersi alla ripresa

  • 45'
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    Errore di Motta, che ha regalato la sfera di Zappacosta, ma la Lazio si salva

  • 45'
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    Recupero primo tempo

    Due minuti di recupero concessi al termine del primo tempo

  • 36'
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    Cartellino giallo

    Ammonito Cancellieri per un fallo ai danni di Ederson

  • 33'
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    Lazio in fiducia

    Dopo una prima parte in grande difficoltà, si aprono gli spazi per gli ospiti e cercano in più occasioni di aggredire l'area avversaria

  • 31'
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    Occasione per Basic

    Sugli sviluppi della punizione, ci prova Basic di testa sul primo palo, ma la sfera finisce sopra la trasversa

  • 29'
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    Cartellino giallo

    Ammonito Kolasinac per un fallo ai danni di Cancellieri. Calcio di punizione a favore della Lazio

  • 26'
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    Possesso palla: 68% Atalanta, 32% Lazio

  • 21'
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    Tiro al volo di Zalewski, che viene prontamente bloccato da Gila che mette in angolo

  • 17'
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    Colpo di testa di Scalvini, alta. Il difensore viene servito da destra e tenta di colpire il secondo palo, ma non inquadra lo specchio della porta

  • 14'
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    Ingenuità di Marusic

    Il montenegrino concede un corner alla Dea, pur senza necessità: non c'era infatti alcuna pericolosità 

  • 12'
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    Si scalda Pasalic

    Botta in testa per Ederson dopo un contrasto di gioco con Gila nell'area di rigore bergamasca, inizia il riscaldamento per Pasalic

  • 9'
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    Ritmi alti della Dea

    Cross di Ederson, uscita con i pugni di Motta, che respinge corto sui piedi di Zalewski: il polacco più che calciare sembra passarla al portiere, rendendo tutto facile per l'estremo difensore

  • 6'
    whistle
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    Occasione Dea

    Colpo di testa di Zalewski, conclusione fuori: il polacco sfiora la sfera, che finisce out

  • 5'
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    Gila una certezza

    L'intervento provvidenziale di Mario Gila su Krstovic, pescato in mezzo all'area da De Ketelaere. Corner per l'Atalanta

  • 1'
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    Fischio d'inizio

    Si parte al New Balance Arena. Primo possesso affidato ai biancocelesti, batte Noslin

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