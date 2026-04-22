Coppa Italia Atalanta-Lazio: Lotito a Bergamo, premi raddoppiati

Coppa Italia Atalanta-Lazio: Lotito in tribuna e premi raddoppiati

Dopo aver incrementato il bonus (da 2 a 4 milioni), come riportato da Il Messaggero, per il superamento del turno, Lotito sarà in tribuna a Bergamo. I bookmaker considerano nettamente favorita la Dea (imbattuta nei tre incroci stagionali), la Lazio deve ribaltare il pronostico per conquistare un’altra finale da sogno e un destino differente.

Lazio chiamata all’impresa contro l’Atalanta

La sfida di Coppa Italia rappresenta un bivio importante: la squadra biancoceleste è chiamata a reagire e cambiare inerzia contro un’avversaria fin qui solida. La presenza del presidente e i premi raddoppiati possono dare una spinta decisiva per inseguire una finale Coppa Italia.