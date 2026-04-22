Atalanta-Lazio, le formazioni ufficiali: Marusic titolare, altra sorpresa dall’inizio

Questa sera alla New Balance Arena di Bergamo si giocherà la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio: dopo il 2-2 maturato nella gara d’andata, i biancocelesti vogliono andarsi a prendere la finale che manca da 7 anni. Proprio in questi minuti sono uscite le formazioni ufficiali: ecco le scelte di Sarri e Palladino.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Atalanta-Lazio

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All.: Palladino.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares, Basic, Patric, Taylor, Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All.: Sarri. A disp.: Pannozzo, Giacomone, Lazzari, Hysaj, Pellegrini, Provstgaard, Cataldi, Dele-Bashiru, Belahyane, Przyborek, Isaksen, Dia, Maldini, Ratkov, Pedro.