Atalanta-Lazio, le formazioni ufficiali: Marusic titolare, altra sorpresa dall’inizio
Ecco le scelte dei due allenatori per la semifinale di ritorno di Coppa Italia
Questa sera alla New Balance Arena di Bergamo si giocherà la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio: dopo il 2-2 maturato nella gara d’andata, i biancocelesti vogliono andarsi a prendere la finale che manca da 7 anni. Proprio in questi minuti sono uscite le formazioni ufficiali: ecco le scelte di Sarri e Palladino.
Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Atalanta-Lazio
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All.: Palladino.
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares, Basic, Patric, Taylor, Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All.: Sarri. A disp.: Pannozzo, Giacomone, Lazzari, Hysaj, Pellegrini, Provstgaard, Cataldi, Dele-Bashiru, Belahyane, Przyborek, Isaksen, Dia, Maldini, Ratkov, Pedro.