Pellegrini coinvolto in un incidente in auto - Il comunicato della Lazio sulle condizioni

Domani la Lazio andrà a far visita all'Udinese per la seconda giornata di campionato e questa mattina i biancocelesti si sono ritrovati al Centro Sportivo di Formello per la rifinitura, tuttavia arrivano brutte notizie con un giocatore che è stato coinvolto in un incidente proprio mentre si dirigeva agli allenamenti

Incidente in auto per Luca Pellegrini

Luca Pellegrini era a bordo della sua Smart per dirigersi all'allenamento mattutino quando è stato coinvolto in un incidente, per fortuna il giocatore è uscito illeso riportando solo lievi ferite alla gamba, che tuttavia gli impediscono di partire con i compagni per la trasferta di Udine. Pronto è arrivato il comunicato della Lazio per chiarire le condizioni del terzino mancino.

Il comunicato della Lazio