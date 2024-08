FORMELLO | Vecino si candida dal 1': i ballottaggi verso l'Udinese

Siamo alla vigilia di Udinese-Lazio, in programma domani alle 18.30 al Bluenergy Stadium di Udine. Questa mattina i ragazzi di Baroni si sono ritrovati al Centro Sportivo di Formello per limare gli ultimi dettagli in vista della sfida contro i bianconeri.

Gli unici due assenti della sessione sono Gila e Pellegrini, rimasto coinvolto in un incidente con la sua autovettura proprio mentre si recava all'allenamento.

Le prove tattiche

Baroni va verso lo scioglimento di tutti i suoi dubbi per la gara di domani contro l'Udinese di Kosta Runjaić. La difesa viaggia per la totale riconferma di quella vista contro il Venezia, l'unico ballottaggio è legato a Patric e Casale con quest'ultimo favorito anche per contrastare i centimetri di Lucca.

A centrocampo Vecino si candida per la maglia da titolare, ad insidiarlo Rovella anche se probabilmente Baroni si affiderà all'uruguayano, al fianco di Guendouzi e del confermato Dele-Bashiru dopo la buona prova contro il Venezia.

Anche per quanto riguarda il reparto offensivo non dovrebbero esserci variazioni rispetto a domenica scorsa con Noslin e Zaccagni sulle fasce e Castellanos terminale offensivo. Rimangono più indietro nelle candidature negli undici Isaksen e Tchaouna.

Baroni vuole dunque dare fiducia all'undici che domenica scorsa ha ribaltato la gara contro il Venezia. Oggi pomeriggio, alle 15.00, ci sarà tuttavia la conferenza stampa del mister e vedremo se ci darà qualche delucidazione in merito alle scelte.

S.S.Lazio

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO: (4-2-3-1) Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Zaccagni

Allenatore: Marco Baroni

Ballottaggi: Casale/Patric, Vecino/Rovella, Noslin/Isaksen, Castellanos/Dia

UDINESE: (3-4-2-1): Okoye, Perez, Bijol, Giannetti, Ehizibue, Lovric, Payero, Kamara, Thauvin, Brenner, Lucca

Allenatore: Kosta Runjaic

Arbitro

Daniele Doveri