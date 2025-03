Lazio: il dato sulla difesa della squadra biancoceleste, da incubo

La rosa biancoceleste guidata dal mister Marco Baroni aveva iniziato molto bene la stagione, tuttavia, dopo la grande sconfitta contro l'Inter di Inzaghi, la Lazio ha cominciato ad avere un grande calo, tanto da aver totalizzato soltanto 6 punti nelle ultime 5 partite. Nonostante i mancati risultati della squadra negli ultimi incontri, i biancocelesti si collocano al 6° posto nella classifica di Serie A, tuttavia, la Roma, il Milan e la Fiorentina si trovano a pochi punti di distanza e sono pronte a lottare per tentare di scalare la classifica. L'andamento degli ultimi match, oltre all'aver fatto perdere punti importanti, ha rilevato un grave dato sulla difesa del club biancoceleste.

Fraioli

Lazio: il grave dato sulla difesa biancoceleste

Come riportato da Il Messagero, l'andamento degli ultimi match e, soprattutto, l'alto numero di gol concessi dalla retroguardia della Lazio, precisamente 41, ha fatto collocare la difesa biancoceleste tra le 12 peggiori della Serie A. Al di sotto della Lazio si trova il Venezia, penultimo in classifica e a rischio retrocessione in Serie B, che in totale ha subito 42 reti.

Le due gravi sconfitte della Lazio

La sconfitta subita contro il Bologna, incontro terminato 5-0 per i rossoblu, si aggiunge alla caduta della rosa biancoceleste contro l'Inter di Simone Inzaghi, match disputato a dicembre e terminato 0-6. Due pesanti sconfitte nelle quali la Lazio ha subito un totale di 11 gol, circa un quarto delle reti concesse in questo campionato. La sosta per la Nations League darà modo al club di Baroni di riflettere sul recente andamento e prepararsi a combattere fino all'ultima giornata del campionato di Serie A per tentare di riscalare la classifica.