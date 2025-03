Uno sguardo al Bodø/Glimt: il percorso in Europa League

Dopo un doppio confronto vinto contro il Viktoria Plzen, con la rete di Romagnoli che ha regalato all'Olimpico la gioia del passaggio del turno, la Lazio di Marco Baroni troverà ai quarti di finale il Bodø/Glimt: il 10 aprile ci sarà in Norvegia il primo episodio, con il ritorno in programma all'Olimpico il prossimo 17 aprile.

I risultati nel girone unico di Europa League

Nono posto raggiunto nel girone unico di Europa League, che ha visto i norvegesi raggiungere il playoff, giocato per provare a conquistare un posto agli ottavi di finale. Dopo essere stata eliminata dai preliminari di Champions League contro la Stella Rossa, la squadra norvegese è retrocessa in Europa League, trovando diversi risultati di spessore che hanno confermato la netta crescita degli ultimi anni: basti pensare come all'esordio nella competizione, la squadra allenata da Knutsen abbia ottenuto i tre punti battendo il Porto davanti al proprio pubblico. Il primo dei quattro successi all'interno del girone dei norvegesi, che tra le mura amiche sono riusciti a battere sia Besiktas che Maccabi Tel Aviv, trovando in trasferta i tre punti contro il Braga, affrontato anche dalla Lazio nell'ultima giornata.

I successi contro Twente e Olympiakos

La doppia sfida contro gli olandesi non inizia nel migliore dei modi, con la squadra di Knutsen che esce sconfitta da Enschede con il punteggio di 2-1: dopo il vantaggio casalingo firmato dai padroni di casa, i norvegesi trovano il pareggio a cinque minuti dal termine, salvo poi andare nuovamente in svantaggio, subendo un calcio di rigore in pieno recupero. Cambia tutto all Aspira Stadion di Bodø, in una gara di ritorno incredibilmente rocambolesca: il Twente la sblocca al 26' e chiude la prima frazione di gioco in vantaggio. Il Bodø trova il pareggio al 56', e tra il 92' e il 94' trova due gol, che valgono la momentanea qualificazione agli ottavi di finale: è Steijn a trovare la rete del 3-2 al 96', permettendo al Twente di arrivare ai supplementari, dove i norvegesi segnano due reti nel secondo tempo guadagnandosi la doppia sfida con l'Olympiakos.

Tutto in discesa contro i greci, con il Bodø/Glimt che gioca la gara d'andata in casa: netto 3-0 grazie ad un autogol e alla doppietta di Hogh, che consente ai norvegesi di andare in Grecia a giocare con relativa tranquillità, perdendo 2-1 e guadagnando così i quarti di finale contro la Lazio.