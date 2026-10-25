Women Live | Serie A, Lazio-Como Women 0-0: gol annullato alle comasche per fuorigioco
Tutto pronto per la quarta giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Lazio e Como
Tutto pronto per la quarta giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Lazio e Como
Archiviato la pesantissima sconfitta rimediata in trasferta contro la Ternana, la Lazio torna al Mirko Fersini di Formello per il quarto torno di Serie A Women Athora per affrontare il Como del mister Paolo Tramezzani. Le biancocelesti sono chiamate a reagire dopo un avvio stagionale in salita, con l'obiettivo di cercare di conquistare punti per salire in classifica. Alla quarta giornata, la squadra di Grassadonia è ancora ferma a quota un punto dopo le prime tre giornate.
Nettamente diverso il rendimento iniziale del Como Women, protagonista di un ottimo inizio in campionato: le lombarde hanno infatti raccolto nove punti in classifica e attualmente occupano il terzo posto, con una gara in meno.
Le formazioni ufficiali
LAZIO (3-5-2) : Mukasa; Consolini, Connolly, Martin, Zanoli, Castiello, Sciabica, Zannini, Monnecchi, Ngueleu, Visentin. A disposizione: Cetinja, Freeman, Holmstrøm, Masu, Camacho, Portales, Le Mouël, Longobardi, Goldoni, Mancini, Frenquellucci. Allenatore: Gianluca Grassadonia
COMO WOMEN (3-5-2): Gilardi; Marcussen, Howard, Bergersen, Nischler, Chidiac, Nielsen, Cecotti, Simonetti, Zamboni, Borbye. A disposizione: Ruma, Babb, Ronan, Hubaut, Bernardi, Berisha, Nesbeth, Moretti, Vigilucci, Mas, Viesti, Bianchi. Allenatore: Paolo Tramezzani
La designazione arbitrale
Arbitro: Andrea Giordani (sez. Aprilia)
Assistenti: Riccobene - Citarda
IV Ufficiale: Leone
Operatore FVS: Camilli
Il live del match tra Lazio e Como
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Confermata la decisione di campo: gol annullato
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Check in corso
Il direttore di gara sta valutando la posizione di fuorigioco
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Gol del Como annullato
Le lombarde vanno in vantaggio con Nischler, ma la rete viene annullata per fuorigioco
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Cartellino giallo
Dopo Sciabica al 47', anche Castiello finisce sul taccuino dei “cattivi” del direttore di gara"
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Salvataggio di Connolly sulla linea. Como vicinissimo al vantaggio
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Inizio secondo tempo
Al via la seconda frazione di gioco
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Sostituzione Como
IN Bernardi OUT Chidiac
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Fine primo tempo
Squadre negli spogliatoi, 0-0 all'intervallo
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Recupero primo tempo
Concesso un minuto al termine del primo tempo
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Cambio obbligato per Grassadonia
IN Portales Neto OUT Monnecchi
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Tentativo di Zanoli con un pallonetto da circa 35 metri
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Lazio vicinissima al gol
Palo interno di Sciabica
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Ci prova l'ex Simonetti
Tiro da fuori dell'ex Simonetti, che termina in corner dopo la deviazione di Ngueleu
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Occasione Lazio
Sciabica per Visentin a tu per tu con il portiere del Como. Gilardi esce e chiude sul tiro del Cobra biancoceleste
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Contatto in area
Monnecchi a terra dopo un contatto con la numero 77 lombarda. Nulla per il direttore di gara
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Inizia Lazio-Como!
Comincia la sfida, possesso affidato alle lombarde