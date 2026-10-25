LIVE

Women Live | Serie A, Lazio-Como Women 0-0: gol annullato alle comasche per fuorigioco

Tutto pronto per la quarta giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Lazio e Como

Ginevra Sforza /

Tutto pronto per la quarta giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Lazio e Como

Ginevra Sforza /

Archiviato la pesantissima sconfitta rimediata in trasferta contro la Ternana, la Lazio torna al Mirko Fersini di Formello per il quarto torno di Serie A Women Athora per affrontare il Como del mister Paolo Tramezzani. Le biancocelesti sono chiamate a reagire dopo un avvio stagionale in salita, con l'obiettivo di cercare di conquistare punti per salire in classifica. Alla quarta giornata, la squadra di Grassadonia è ancora ferma a quota un punto dopo le prime tre giornate. 

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Nettamente diverso il rendimento iniziale del Como Women, protagonista di un ottimo inizio in campionato: le lombarde hanno infatti raccolto nove punti in classifica e attualmente occupano il terzo posto, con una gara in meno.

Le formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-2) : Mukasa; Consolini, Connolly, Martin, Zanoli, Castiello, Sciabica, Zannini, Monnecchi, Ngueleu, Visentin. A disposizione: Cetinja, Freeman, Holmstrøm, Masu, Camacho, Portales, Le Mouël, Longobardi, Goldoni, Mancini, Frenquellucci. Allenatore: Gianluca Grassadonia

COMO WOMEN (3-5-2): Gilardi; Marcussen, Howard, Bergersen, Nischler, Chidiac, Nielsen, Cecotti, Simonetti, Zamboni, Borbye. A disposizione: Ruma, Babb, Ronan, Hubaut, Bernardi, Berisha, Nesbeth, Moretti, Vigilucci, Mas, Viesti, Bianchi. Allenatore: Paolo Tramezzani

La designazione arbitrale

Arbitro: Andrea Giordani (sez. Aprilia)   

Assistenti: Riccobene - Citarda   

IV Ufficiale: Leone

Operatore FVS: Camilli   

Il live del match tra Lazio e Como

  • whistle
    55'
    Condividi Link

    Confermata la decisione di campo: gol annullato

  • whistle
    53'
    Condividi Link

    Check in corso

    Il direttore di gara sta valutando la posizione di fuorigioco

  • whistle
    53'
    Condividi Link

    Gol del Como annullato

    Le lombarde vanno in vantaggio con Nischler, ma la rete viene annullata per fuorigioco

  • yellow_card
    52'
    Condividi Link

    Cartellino giallo

    Dopo Sciabica al 47', anche Castiello finisce sul taccuino dei “cattivi” del direttore di gara"

  • whistle
    52'
    Condividi Link

    Salvataggio di Connolly sulla linea. Como vicinissimo al vantaggio 

  • whistle
    46'
    Condividi Link

    Inizio secondo tempo

    Al via la seconda frazione di gioco

  • whistle
    46'
    Condividi Link

    Sostituzione Como

    IN Bernardi OUT Chidiac

  • whistle
    46'
    Condividi Link

    Fine primo tempo

    Squadre negli spogliatoi, 0-0 all'intervallo

  • whistle
    45'
    Condividi Link

    Recupero primo tempo

    Concesso un minuto al termine del primo tempo

  • substitution
    31'
    Condividi Link

    Cambio obbligato per Grassadonia

    IN Portales Neto OUT Monnecchi

  • match_started
    28'
    Condividi Link

    Tentativo di Zanoli con un pallonetto da circa 35 metri

  • match_started
    26'
    Condividi Link

    Lazio vicinissima al gol

    Palo interno di Sciabica

  • match_started
    24'
    Condividi Link

    Ci prova l'ex Simonetti

    Tiro da fuori dell'ex Simonetti, che termina in corner dopo la deviazione di Ngueleu

  • match_started
    20'
    Condividi Link

    Occasione Lazio

    Sciabica per Visentin a tu per tu con il portiere del Como. Gilardi esce e chiude sul tiro del Cobra biancoceleste

  • match_started
    13'
    Condividi Link

    Contatto in area

    Monnecchi a terra dopo un contatto con la numero 77 lombarda. Nulla per il direttore di gara

  • match_started
    1'
    Condividi Link

    Inizia Lazio-Como!

    Comincia la sfida, possesso affidato alle lombarde

Women Serie A | Lazio-Como, le formazioni ufficiali