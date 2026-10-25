I numeri da primato di una Lazio da sogno: miglior difesa, terzo attacco e personalità da vendere

Vola la Lazio di Rino Gattuso. Dopo la vittoria contro il Parma raggiunge il primato in classifica da sola, in attesa della sfida dell’Inter contro la Fiorentina. Un inizio di stagione da record, con 22 punti conquistati su 24 a disposizione. L'unica nota stonata, per il momento, resta il pareggio interno contro il Milan per 2-2.

Terzo attacco e miglior difesa della Serie A

L’inizio horror contro il Mantova è ormai solo un lontano ricordo. La Lazio oggi ha cambiato completamente il proprio volto, diventando la vera sorpresa di questo campionato. I numeri parlano da soli. In otto giornate, la formazione guidata da Gattuso ha raccolto sette vittorie e un pareggio, confermandosi il terzo attacco del campionato con 16 goal realizzati, dietro solo a Inter e Roma. Ma è soprattutto il rendimento difensivo ad essere sorprendente: la Lazio è attualmente la migliore difesa in Serie A con solo cinque goal subiti. Inoltre, è ancora una delle poche squadre, insieme a Inter, Roma e Milan ancora a secco di sconfitte.

Mandas protagonista: Lazio prima anche per numero di cleen sheets

Ad ogni modo, i numeri registrati restano straordinari. E a questi si aggiunge il grande lavoro tra i pali. Tra i protagonisti di questo avvio c'è anche Christos Mandas. Il portiere greco ha, infatti, mantenuto, in otto gare, la porta inviolata in quattro occasioni, registrando il maggior numero di clean sheets in Serie A.

La protesta dei tifosi non si ferma: non è un problema di risultati

Numeri strepitosi, e soprattutto inattesi considerando le premesse con cui era iniziata la stagione. L’eliminazione ai trentaduesimi di Coppa Italia contro il Mantova aveva preannunciato un campionato in salita, alimentando le preoccupazioni della tifoseria biancoceleste, che prosegue imperterrita la propria protesta contro la gestione societaria di Claudio Lotito. Un segnale che denota quanto i risultati in campo non siano alla radice della protesta laziale.

Personalità e identità, le chiavi del lavoro di Gattuso

Ma al di là dei dati statistici, la vera forza di questa Lazio è la grandissima identità e personalità che Gattuso ha saputo trasmettere nello spogliatoio. La Lazio che scende in campo con convinzione e consapevolezza dei propri mezzi, seppur con qualche difficoltà nella gestione di alcune partite, soprattutto alla ripresa del gioco, come nei casi del Monza e del Milan, è oggi una squadra che può dimostrare di poter competere e mettere in difficoltà le migliori avversarie in campionato

La vera domanda da porsi è quanto potrà mantenere questi livelli e ritmi. La speranza è che possa trovare un equilibrio, cercando di rappresentare una vera insidia e approfittare soprattutto del momento negativo di alcune squadre che partivano da ambizioni decisamente più superiore.