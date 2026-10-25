Women Serie A | Lazio-Como, le formazioni ufficiali

Diramate le formazioni ufficiali di Lazio e Como in vista della quarta giornata di Serie A

Ginevra Sforza /
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball
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In attesa dell’inizio della sfida Paolo Tramezzani e Gianluca Grassadonia hanno diramato le loro formazioni ufficiali in vista della sfida tra Lazio e Como, valida per la quarta giornata di Serie A Women Athora.

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Le formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-2) : Mukasa; Consolini, Connolly, Martin, Zanoli, Castiello, Sciabica, Zannini, Monnecchi, Ngueleu, Visentin. A disposizione: Cetinja, Freeman, Holmstrøm, Masu, Camacho, Portales, Le Mouël, Longobardi, Goldoni, Mancini, Frenquellucci. Allenatore: Gianluca Grassadonia

COMO WOMEN: Gilardi; Marcussen, Howard, Bergersen, Nischler, Chidiac, Nielsen, Cecotti, Simonetti, Zamboni, Borbye. A disposizione: Ruma, Babb, Ronan, Hubaut, Bernardi, Berisha, Nesbeth, Moretti, Vigilucci, Mas, Viesti, Bianchi. Allenatore: Paolo Tramezzani


 

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