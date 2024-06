Radiosei | Lazio-Tudor verso la rottura, Klose il suo successore?

Giorni difficili in casa Lazio con tante situazioni da definire. Dopo aver perso Kamada, unico vero giocatore rivitalizzato da Igor Tudor, il tecnico croato non sembra essere contento dell'atmosfera alla Lazio.

Come riportato da Radiosei per mezzo del loro conduttore radiofonico, Alessio Buzzanca, che su X ha lanciato l'indiscrezione: la Lazio e Tudor sarebbero in rottura con un nome a sorpresa come sostituto.

Il possibile sostituto di Tudor

Il nome che secondo Alessio Buzzanca sta avanzando nelle preferenze di Claudio Lotito è quello della leggenda del calcio ed ex bomber biancoceleste, Miroslav Klose, proprio ieri Lotito lo aveva preso nelle sue dichiarazioni come esempio di attaccamento alla maglia e professionalità. Il nome di Tudor sta rimbalzando nell'etere biancoceleste in questi minuti e vedremo quali saranno le prossime mosse in casa Lazio.

La certezza è che il futuro della Lazio e di Tudor è ancora tutto da chiarire e le prossime ore potrebbero essere bollenti per capirne meglio gli sviluppi.

Il tweet di Alessio Buzzanca