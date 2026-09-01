Romagnoli-Al-Sadd, Di Marzio: "La trattativa resta in piedi"
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La questione relativa al futuro di Alessio Romagnoli resta, fino agli sgoccioli finali di questo mercato, ancora aperta. In Italia, l'Atalanta di Maurizio Sarri continua a monitorare la situazione, ma ha delle ore in meno per sondare il giocatore rispetto all'Al-Sadd, che potrebbe tentare l'ultimo affondo nei prossimi giorni (il mercato in Qatar chiuderà il 3 settembre).
Un punto interrogativo resta anche sul mercato in entrata: con l'eventuale uscita di Romagnoli, si chiuderà la sessione senza aver sostituito il centrale? Congetture per ora, ma mancano poche ore al termine ufficiale.
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