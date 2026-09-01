Pedullà: "Icardi alla Lazio è una situazione in stand-by, ma..."
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Direttamente dallo Sheraton di Milano, Alfredo Pedullà ha fornito nuovi aggiornamenti di mercato. In particolare, l'esperto di calciomercato ha fatto il punto sulla possibile trattativa tra la Lazio e Mauro Icardi.
L'indiscrezione
Icardi alla Lazio è una situazione in stand-by, ci ha provato seriamente. Il mercato di Icardi continua. Non c'è un dialogo tale per dire di stare dentro ad una trattativa. La Lazio ha mostrato un interesse forte con un'offerta migliorata. Oggi siamo fermi.