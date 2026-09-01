Begraoui-Lazio, Moretto: "Perde quota questa opzione"

Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla possibile trattativa per Begraoui

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Nelle ultime ore il nome di Yanis Begraoui, attaccante marocchino classe 2001 dell'Estoril, è stato accostato alla Lazio. Il centravanti del club portoghese sarebbe stato sondato dalla Lazio per puntellare il reparto offensivo. 

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Con Dia ormai in viaggio verso Rennes, il colpo che porta a Begraoui potrebbe essere quindi un tentativo last minute per completare il reparto offensivo di Gattuso.

Moretto su X

Lazio, perde quota l’opzione Yanis Begraoui.

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