Begraoui-Lazio, Moretto: "Perde quota questa opzione"
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Nelle ultime ore il nome di Yanis Begraoui, attaccante marocchino classe 2001 dell'Estoril, è stato accostato alla Lazio. Il centravanti del club portoghese sarebbe stato sondato dalla Lazio per puntellare il reparto offensivo.
Con Dia ormai in viaggio verso Rennes, il colpo che porta a Begraoui potrebbe essere quindi un tentativo last minute per completare il reparto offensivo di Gattuso.
Moretto su X
Lazio, perde quota l’opzione Yanis Begraoui.