Amichevole Live | Lazio-Civita Castellana 6-0: termina il match
Tutto pronto sul campo centrale del Centro Sportivo di Formello per la second amichevole della Lazio targata Gennaro Gattuso
Tutto pronto sul campo centrale del Centro Sportivo di Formello per la second amichevole della Lazio targata Gennaro Gattuso
Tutto pronto sul campo centrale del Centro Sportivo di Formello per la second amichevole della Lazio targata Gennaro Gattuso, che sfiderà la Flaminia Civita Castellana, squadra di Serie D.
Le formazioni ufficiali
LAZIO: Mandas, Rovella, Dele-Bashiru, Cancellieri, Pedraza, Taylor, Provstgaard, Lazzari, R. Bordon, Serra, Artistico.
A disp.: Renzetti, Pellegrini, Doekhi, Zaccagni, Sana Fernandes, Noslin, Floriani Mussolini, Dia, Ratkov, Belahyane, Farcomeni, Marusic.
All.: Gennaro Gattuso
Nel Secondo Tempo: Mandas; Floriani, Doekhi, Marusic, Pellegrini; Belahyane, Rovella; Noslin, Dia, Zaccagni; Ratkov.
FLAMINIA CIVITA CASTELLANA: Fioravanti, Rivelli, Marnati, Neri, Fortun, Bonugli, Casoli, Risolo, Volpe, Agrimi, Bocci.
A disp.: Rosin, Misso, Bruno, Bedini, Ricozzi, D'Angelo, Romanelli, Polidori, Riosa, Paganetti, Burla, El Hadji, Anton, Di Girolamo, Billi.
All.: Federico Nofri Onofri
Il Live del match
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93'
Termina il match
La Lazio vince 6-0 contro il Flaminia Civita Castellana
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93'
Gol Lazio
Trasforma il rigore Mattia Zaccagni
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92'
Calcio di rigore per la Lazio
Ratkov viene steso in area da Bruno
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90'
Tempo addizionale
Tre minuti di recupero
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88'
Occasione Lazio
Ancora gran bella parata di Rosin questa volta su Farcomeni
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83'
Ci prova Doekhi
Bel colpo di testa di Doekhi, si oppone Rosin con una bella parata
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83'
Sostituzione Lazio
Fuori: Pellegrini
Dentro: Serra
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71'
Sostituzioni Lazio
Fuori: Rovella, Mandas
Dentro: Farcomeni, Renzetti
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68'
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Luca Pellegrini, intervento in scivolata sciocco e in ritardo
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64'
Occasione Lazio
Gran parata di Rosin a botta sicura su Noslin
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62'
Occasione Lazio
Ci prova Dia di prima su assist di Floriani, si oppone bene Rosin
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62'
Si scaldano gli animi
Piccola rissa tra Luca Pellegrini e Ronconi. Gattuso infuriato con il suo calciatore
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54'
Gol Lazio
Perla di Rovella, Noslin si libera sulla destra servendo Dia in area che scarica poi per Rovella al limite che la piazza sotto al sette
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47'
Gol Lazio
Ratkov cala il poker sfruttando l'assist di Noslin proveniente dalla destra
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45'
Così la Lazio nel secondo tempo
Questa la formazione della Lazio nel secondo tempo: Mandas; Floriani, Doekhi, Marusic, Pellegrini; Belahyane, Rovella; Noslin, Dia, Zaccagni; Ratkov
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47'
Termina il primo tempo
Finisce la prima frazione di gioco, Lazio avanti 3-0 grazie alle reti di Cancellieri, Dele-Bashiru e Bordon.
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45'
Tempo di recupero
Saranno due i minuti di recupero
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30'
Gol Lazio
Rovella batte il corner sul primo palo, Dele-Bashiru prolunga di testa sul secondo palo dove arriva Bordon che in allungo trova la rete, ci prova Fioravanti ad impedire il gol ma tocca e basta.
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30'
Gol Lazio
Bella combinazione tra Pedraza e Sana Fernandes con quest'ultimo che serve Dele-Bashiru tutto solo in area che deve solo spingere in rete.
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28'
Sostituzione Lazio
Fuori: Serra
Dentro: Sana Fernandes
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28'
Occasione Lazio
Bel dialogo tra Cancellieri e Lazzari, sbaglia però il cross il terzino
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25'
Riprende il gioco
Dopo la pausa si ritorna in campo
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23'
Cooling Break
Prima pausa per dissetarsi
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20'
Gol annullato alla Lazio
Si gira bene in area Artistico, che va subito alla conclusione trovando il go, ma è tutto fermo per fuorigioco
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14'
Occasione Lazio
Bel dribbling di Serra, che si libera e va alla conclusione, si oppone Casoli
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5'
Ci prova Lazzari
Si propone Lazzari su vie centrali, dal limite dell'area tira però alto
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2'
Gol Lazio
Marnati perde palla, Cancellieri davanti al portiere deve solo mettere la palla in porta
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1'
PROVSTGAARD SALVA SULLA LINEA
Sbaglia il retro-passaggio Cancellieri, Mandas esce fuori dalla sua area di porta fallendo nel contrasto, ci pensa Provstgaard a salvare sulla linea
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1'
Tutto pronto, si inizia
Al via Lazio-Flaminia Civita Castellana
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A breve le squadre in campo
Si vedono le due squadre, è quasi tutto pronto per il fischio d'inizio
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A bordo campo il DS Fabiani
Inquadrato il direttore sportivo Fabiani che seguirà l'amichevole