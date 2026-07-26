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Amichevole Live | Lazio-Civita Castellana 6-0: termina il match

Tutto pronto sul campo centrale del Centro Sportivo di Formello per la second amichevole della Lazio targata Gennaro Gattuso

Beniamino Civitelli /
Lazio-Civita Castellana - LazioPress
Lazio-Civita Castellana - LazioPress

Tutto pronto sul campo centrale del Centro Sportivo di Formello per la second amichevole della Lazio targata Gennaro Gattuso

Beniamino Civitelli /

Tutto pronto sul campo centrale del Centro Sportivo di Formello per la second amichevole della Lazio targata Gennaro Gattuso, che sfiderà la Flaminia Civita Castellana, squadra di Serie D. 

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Le formazioni ufficiali

LAZIO: Mandas, Rovella, Dele-Bashiru, Cancellieri, Pedraza, Taylor, Provstgaard, Lazzari, R. Bordon, Serra, Artistico.

A disp.: Renzetti, Pellegrini, Doekhi, Zaccagni, Sana Fernandes, Noslin, Floriani Mussolini, Dia, Ratkov, Belahyane, Farcomeni, Marusic.

All.: Gennaro Gattuso

Nel Secondo Tempo: Mandas; Floriani, Doekhi, Marusic, Pellegrini; Belahyane, Rovella; Noslin, Dia, Zaccagni; Ratkov.

 

FLAMINIA CIVITA CASTELLANA: Fioravanti, Rivelli, Marnati, Neri, Fortun, Bonugli, Casoli, Risolo, Volpe, Agrimi, Bocci.

A disp.: Rosin, Misso, Bruno, Bedini, Ricozzi, D'Angelo, Romanelli, Polidori, Riosa, Paganetti, Burla, El Hadji, Anton, Di Girolamo, Billi.

All.: Federico Nofri Onofri

Il Live del match

  • 93'
    match_ended
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    Termina il match

    La Lazio vince 6-0 contro il Flaminia Civita Castellana

  • 93'
    goal
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    Gol Lazio

    Trasforma il rigore Mattia Zaccagni

  • 92'
    penalty
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    Calcio di rigore per la Lazio

    Ratkov viene steso in area da Bruno

  • 90'
    whistle
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    Tempo addizionale

    Tre minuti di recupero

  • 88'
    shot_saved
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    Occasione Lazio

    Ancora gran bella parata di Rosin questa volta su Farcomeni

  • 83'
    substitution
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    Ci prova Doekhi

    Bel colpo di testa di Doekhi, si oppone Rosin con una bella parata

  • 83'
    substitution
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    Sostituzione Lazio

    Fuori: Pellegrini

    Dentro: Serra

  • 71'
    substitution
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    Sostituzioni Lazio

    Fuori: Rovella, Mandas

    Dentro: Farcomeni, Renzetti

  • 68'
    yellow_card
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    Ammonizione Lazio

    Cartellino giallo per Luca Pellegrini, intervento in scivolata sciocco e in ritardo 

  • 64'
    shot_saved
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    Occasione Lazio

    Gran parata di Rosin a botta sicura su Noslin

  • 62'
    shot_saved
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    Occasione Lazio

    Ci prova Dia di prima su assist di Floriani, si oppone bene Rosin

  • 62'
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    Si scaldano gli animi

    Piccola rissa tra Luca Pellegrini e Ronconi. Gattuso infuriato con il suo calciatore

  • 54'
    goal
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    Gol Lazio

    Perla di Rovella, Noslin si libera sulla destra servendo Dia in area che scarica poi per Rovella al limite che la piazza sotto al sette

  • 47'
    goal
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    Gol Lazio

    Ratkov cala il poker sfruttando l'assist di Noslin proveniente dalla destra

  • 45'
    whistle
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    Così la Lazio nel secondo tempo

    Questa la formazione della Lazio nel secondo tempo: Mandas; Floriani, Doekhi, Marusic, Pellegrini; Belahyane, Rovella; Noslin, Dia, Zaccagni; Ratkov

  • 47'
    whistle
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    Termina il primo tempo

    Finisce la prima frazione di gioco, Lazio avanti 3-0 grazie alle reti di Cancellieri, Dele-Bashiru e Bordon.

  • 45'
    whistle
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    Tempo di recupero

    Saranno due i minuti di recupero

  • 30'
    goal
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    Gol Lazio

    Rovella batte il corner sul primo palo, Dele-Bashiru prolunga di testa sul secondo palo dove arriva Bordon che in allungo trova la rete, ci prova Fioravanti ad impedire il gol ma tocca e basta.

  • 30'
    goal
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    Gol Lazio

    Bella combinazione tra Pedraza e Sana Fernandes con quest'ultimo che serve Dele-Bashiru tutto solo in area che deve solo spingere in rete.

  • 28'
    substitution
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    Sostituzione Lazio

    Fuori: Serra

    Dentro: Sana Fernandes

  • 28'
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    Occasione Lazio

    Bel dialogo tra Cancellieri e Lazzari, sbaglia però il cross il terzino

  • 25'
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    Riprende il gioco

    Dopo la pausa si ritorna in campo

  • 23'
    whistle
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    Cooling Break

    Prima pausa per dissetarsi

  • 20'
    offside
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    Gol annullato alla Lazio

    Si gira bene in area Artistico, che va subito alla conclusione trovando il go, ma è tutto fermo per fuorigioco

  • 14'
    shot_saved
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    Occasione Lazio

    Bel dribbling di Serra, che si libera e va alla conclusione, si oppone Casoli

  • 5'
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    Ci prova Lazzari

    Si propone Lazzari su vie centrali, dal limite dell'area tira però alto

  • 2'
    goal
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    Gol Lazio

    Marnati perde palla, Cancellieri davanti al portiere deve solo mettere la palla in porta 

  • 1'
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    PROVSTGAARD SALVA SULLA LINEA

    Sbaglia il retro-passaggio Cancellieri, Mandas esce fuori dalla sua area di porta fallendo nel contrasto, ci pensa Provstgaard a salvare sulla linea

  • 1'
    match_started
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    Tutto pronto, si inizia

    Al via Lazio-Flaminia Civita Castellana

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    A breve le squadre in campo

    Si vedono le due squadre, è quasi tutto pronto per il fischio d'inizio

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    A bordo campo il DS Fabiani

    Inquadrato il direttore sportivo Fabiani che seguirà l'amichevole

Il presidente del Trapani, Valerio Antonini, è stato vittima di una brutale aggressione
Le scelte di Gattuso per Lazio-Civita Castellana: Artistico dal 1'