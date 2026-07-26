Le scelte di Gattuso per Lazio-Civita Castellana: Artistico dal 1'

Questo l'undici titolare scelto da Gennaro Gattuso alla sua seconda amichevole da allenatore della Lazio

Beniamino Civitelli /
Gennaro Gattuso - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Gennaro Gattuso - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Questo l'undici titolare scelto da Gennaro Gattuso alla sua seconda amichevole da allenatore della Lazio, che sfiderà la Flaminia Civita Castellana

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La formazione ufficiale della Lazio

LAZIO: Mandas, Lazzari,  R. Bordon,  Provstgaard, Pedraza; Rovella, Dele-Bashiru,  Taylor, Cancellieri, Serra, Artistico.

A disp.: Renzetti, Pellegrini, Doekhi, Zaccagni, Sana Fernandes, Noslin, Floriani Mussolini, Dia, Ratkov, Belahyane, Farcomeni, Marusic.

All.: Gennaro Gattuso

 

FLAMINIA CIVITA CASTELLANA: Fioravanti, Rivelli, Marnati, Neri, Fortun, Bonugli, Casoli, Risolo, Volpe, Agrimi, Bocci.

A disp.: Rosin, Misso, Bruno, Bedini, Ricozzi, D'Angelo, Romanelli, Polidori, Riosa, Paganetti, Burla, El Hadji, Anton, Di Girolamo, Billi.

All.: Federico Nofri Onofri

La formazione ufficiale della Civita Castellana

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