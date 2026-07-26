Le scelte di Gattuso per Lazio-Civita Castellana: Artistico dal 1'
Questo l'undici titolare scelto da Gennaro Gattuso alla sua seconda amichevole da allenatore della Lazio
Questo l'undici titolare scelto da Gennaro Gattuso alla sua seconda amichevole da allenatore della Lazio, che sfiderà la Flaminia Civita Castellana.
La formazione ufficiale della Lazio
LAZIO: Mandas, Lazzari, R. Bordon, Provstgaard, Pedraza; Rovella, Dele-Bashiru, Taylor, Cancellieri, Serra, Artistico.
A disp.: Renzetti, Pellegrini, Doekhi, Zaccagni, Sana Fernandes, Noslin, Floriani Mussolini, Dia, Ratkov, Belahyane, Farcomeni, Marusic.
All.: Gennaro Gattuso
FLAMINIA CIVITA CASTELLANA: Fioravanti, Rivelli, Marnati, Neri, Fortun, Bonugli, Casoli, Risolo, Volpe, Agrimi, Bocci.
A disp.: Rosin, Misso, Bruno, Bedini, Ricozzi, D'Angelo, Romanelli, Polidori, Riosa, Paganetti, Burla, El Hadji, Anton, Di Girolamo, Billi.
All.: Federico Nofri Onofri
La formazione ufficiale della Civita Castellana
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