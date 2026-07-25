Il presidente del Trapani, Valerio Antonini, è stato vittima di una brutale aggressione

Valerio Antonini, come riportato da Sport Mediaset, è stato vittima di una aggressione fisica nel centro storico di Trapani. È stato trasferito d'urgenza in ospedale, dove è stato sottoposto ad accertamenti. Al momento è monitorato e tenuto sotto osservazione.



FC Trapani 1905 esprime la propria più ferma e assoluta condanna per il gravissimo episodio di violenza verificatosi nelle scorse ore ai danni del Presidente Valerio Antonini. Si è trattato di un vero e proprio agguato, vile e premeditato, perpetrato da un soggetto ben noto della tifoseria organizzata trapanese che si è reso responsabile di un atto inaccettabile e incompatibile con qualsiasi valore umano, civile e sportivo. Un gesto brutale che colpisce non solo la persona del Presidente, ma l'intera comunità granata". Così il Trapani calcio in una nota. "Il Presidente Antonini - prosegue la nota - è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove si trova attualmente ricoverato per accertamenti e cure mediche. Le sue condizioni sono monitorate con la massima attenzione. La società è sconvolta e indignata per quanto accaduto e confida nel lavoro delle forze dell'ordine, che hanno già avviato le indagini per individuare e assicurare alla giustizia il responsabile di questo atto gravissimo. FC Trapani 1905 non tollererà mai alcuna forma di violenza. Quanto accaduto rappresenta una linea invalicabile: chi pensa di poter intimidire, colpire o condizionare attraverso la violenza troverà sempre una risposta ferma, determinata e senza alcuna esitazione. Il calcio è la passione non possono e non devono essere macchiati da episodi criminali di questa portata.