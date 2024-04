Tudor a Dazn: “La direzione è quella giusta. Su Luis Alberto…”

Igor Tudor è intervenuto, al termine della vittoria ottenuta per 4-1 contro la Salernitana, ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:

Le sensazioni a bordo campo in un clima non semplice

Non era un partita facile, infatti faccio i complimenti ai ragazzi perché ne sono usciti alla grande, una vittoria bella, secondo me potevamo fare altri 3-4 gol. Nel secondo tempo l’obiettivo era non prendere gol, è quello che ho chiesto all’intervallo per iniziare a creare una mentalità che io voglio si cambi. Abbiamo tenuto botta, davanti abbiamo creato tante belle occasioni, alla fine sembra facile però la Salernitana è entrata bene nella gara, si è messa la a specchio, una grande fisicità. Siamo stati bravi, un clima un po’ surreale ma tocca a noi portare la gente dalla nostra parte

Sulle parole di Luis Alberto:

Non voglio commentare quello che ha detto, è una cosa tra lui e la società. Per me oggi ha fatto una bella gara, cose concrete che abbiamo fatto in allenamento e sono contento della sua prestazione. Si può convincere? Non commento, queste sono cose che si fanno nel club, non così fuori

A che punto è la Lazio nel tuo percorso:

La direzione è quella giusta. Venivano da due partite con la Juve e dal derby con la Roma che ieri ha fatti una partitona a casa del Milan. Per me la strada è giustissima e vedo che ai ragazzi gli piace la partecipazione, un mix tra possesso e attacco dello spazio. Felipe? È sempre stata un’idea farlo giocare la, poi per la mancanza di Zaccagni l’abbiamo messo esterno ma nella mia idea è nei 3 davanti in tutte e 3 le posizioni. È un ragazzo d’oro, io l’ho già detto, lo vedo bene in questo calcio

Su Taty e Lazzari:

Lazzari non ho dovuto convincerlo io a giocare lì, è lui che dal primo allenamento che gli è piaciuto. Non è che è fuori ruolo, è un quinto quindi può fare sia destra e sinistra. A Verona avevo Lazovic che è un destro perché poi quando il destra va dentro è un po’ diverso, a me è piaciuto come ha interpretato il ruolo. Castellanos era dispiaciuto perché voleva continuare. Per me ha fatto una grande gara, quando doveva tenere botta ha tenuto, ha fatto ottimi movimenti. È migliorato rispetto alle ultime gare di mo i enti e posizionamento. Sono veramente felice per lui

Sul quinto posto

Io guardo poco, partita per partita. Abbiamo fatto 3 partite di campionato, due vinte e una persa. Dobbiamo migliorare e crescere e vedere dove ci porterà

Sul posizionamento di Vecino

Giocare con i braccetti porta sempre alla possibilità che uno dei due centrocampisti si butti dentro. Le caratteristiche sono buone perchè i due mediani possono essere entrambi pericolosi, Kamada con la sua qualità e Vecino con l’inserimento che vede gol, nell’arco della stagione contiamo i gol, più hai gente con i gol nei loro numeri e più fai meglio

Difficoltà a cambiare a gara in corso mantenendo le idee?

Ci si allena tutti allo stesso modo. Quello che entra già sa le cose che deve fare. Sono tutte partite diverse, ogni partita ha le sue diversità

L’allenatore croato ha poi aggiunto a LSC:

Era importante portare a casa una bella vittoria e una bella prestazione e questa sera ci sono state entrambe le cose. Ho visto grande applicazione, dopo il derby non era facile per il clima e l’atmosfera allo stadio. Sta a noi portare la gente dalla nostra parte, la gente che ama questo club

La Lazio che abbiamo visto oggi è una squadra che non molla, che crea e che fa le cose giuste. La strada giusta è sicuramente quella di oggi. Luis Alberto? Non commento, è una cosa che si risolve dentro la società. Kamada e Felipe Anderson? Due giocatori importanti per noi