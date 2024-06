Andrew Howe sulla Lazio: "Sono andato nello spogliatoio e ho detto una preghiera. Su Baroni..."

Andrew Howe, ex campione italiano di salto in lungo e tifosissimo della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Tag24 per commentare l'argento conquistato agli Europei di Roma dal connazionale Mattia Furlani. Tra i due atleti, molto amici, è derby, visto che Furlani, cresciuto a Marino nella provincia romana, è di fede giallorossa.

Approfittando dell'occasione, Howe ha rilasciato anche un breve commento sulla situazione attuale della Lazio, esprimendo il malessere che si percepisce nell’ambiente biancoceleste dopo la decisione di ingaggiare Marco Baroni come nuovo allenatore. Queste le sue parole:

La situazione in casa Lazio non è tranquilla:

Sinceramente sono andato dentro lo spogliatoio, mi sono seduto un'attorno cinque minuti e ho fatto una preghierina, speriamo bene (ride, ndr)

Cosa ne pensi del nuovo allenatore Baroni?

Scelte tecniche non tantissimo, però secondo me bisogna dargli un pochettino di tempo, io credo così. Anche nell'atletica leggera uno cambia allenatore, c'è un momento di stasi e adesso sicuramente le cose miglioreranno

Sullo sfottò tra lui e Mattia Furlani