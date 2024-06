Calciomercato Lazio, occhi su un centrocampista del Boca Juniors: ecco chi

Numerosi club sono interessati a uno dei talenti più promettenti del Boca Juniors. È noto che Ezequiel Fernandez non resterà a lungo in Argentina, una consapevolezza condivisa anche dal presidente del club, Juan Roman Riquelme, che prevede un imminente trasferimento del centrocampista in Europa. Nel suo contratto, è inserita una clausola di rescissione del valore di circa 14 milioni di euro, che potrebbe permettergli di trasferirsi già nella prossima sessione estiva.

L'interesse della Lazio

Secondo quanto riportato da elcrackdeportivo.com, molteplici squadre hanno esplorato la possibilità di ingaggiarlo, con il Porto che recentemente ha intensificato i propri sforzi per assicurarselo. Anche la Lazio, insieme a Siviglia, Atletico Madrid, Napoli, Fiorentina, Benfica e Brighton, è tra gli interessati. Da quando ha debuttato con la prima squadra nel 2021, Fernandez ha accumulato 65 presenze con il Boca Juniors, segnando 2 reti e fornendo 3 assist.