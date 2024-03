Quando si gioca Atalanta-Fiorentina: le date del recupero della 29esima giornata di Serie A

Atalanta-Fiorentina non si è giocata: la partita del Gewiss Stadium, valida per la 29esima giornata di Serie A, è stata rinviata a causa del malore che il direttore generale viola Joe Barone ha accusato prima del match di Bergamo.

Ma quando viene recuperata e si gioca Atalanta-Fiorentina? Ecco le possibili date per il recupero dopo il rinvio.

Non sarà semplice trovare uno slot libero che vada bene ad entrambe le società, visti gli impegni ravvicinati della Nazionali e delle coppe che entrambe dovranno giocare.

Partiamo dalla sosta per le Nazionali, che inizia oggi 18 marzo e termina il 29 marzo, dopo quasi due settimane. Ovvio quindi l'impossibilità di essere recuperata in questi giorni visto gli impegni dei giocatori nelle proprie nazioni.

L'Atalanta e la Fiorentina giocheranno 8 partite in totale tra Serie A, Europa League, Conference League e Coppa Italia che proprio il 3 aprile entrambe le squadre si affronteranno nella semifinale di andata e il 24 aprile nella semifinale di ritorno.

Di sicuro mercoledì 15 maggio non può essere contata, dato che una delle due accederà alla finale di Coppa Italia.

Poi, se i neroazzurri e i viola dovessero arrivare in semifinale di coppa europea, che verrebbe disputata il 2 maggio e il 9 maggio (andata e ritorno) anche queste date non potranno essere prese in considerazione.

In caso di eliminazione per entrambe, gli slot del 2 e del 9 maggio sarebbero utilizzabili per il recupero.

Se, poi Atalanta e Fiorentina dovessero arrivare in finale in Europa League e in Conference League, anche il 22 e il 29 maggio sarebbero occupate.

E' concreta quindi l'ipotesi che la gara possa disputarsi a giugno, a campionato ormai concluso, e a ridosso degli Europei.