Gila si proietta all'inizio di stagione: "Pronto per nuovi obbiettivi. Ci vediamo Laziali"

Prosegue la preparazione della Lazio in vista dell'esordio in campionato, che vedrà i biancocelesti sfidare il Venezia tra due settimane esatte. Nella giornata di ieri si è giocata l'amichevole con il Frosinone, vinta per 2-0; Baroni dovrà fare i conti con i giocatori in infermeria, precisamente del neo acquisto Tavares e Mario Gila, ai box ormai da quasi un mese per una frattura all'alluce. In queste ore, il difensore spagnolo ha lanciato un messaggio ai tifosi laziali per l'inizio di stagione. Queste le sue parole

Fraioli

Il messaggio social di Gila rivolto ai tifosi laziali

Ci vediamo di nuovo Laziali ! Comincia una nuova stagione. Pronto per nuovi obbiettivi

Il post Instagram