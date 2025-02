Lazio-Monza, Baroni: “Voglio creare un’identità. Ultimo anno di Pedro? Gli ho detto che…”

La Lazio ha preso in mano la gara sin da subito e non se l’è fatta scappare: nel primo tempo sono state create diverse situazioni dalla fascia sinistra, è mancato soltanto l’ultimo passaggio. Il gol di Marusic ha aperto definitivamente i giochi, nel secondo tempo i biancocelesti hanno dilagato; il Monza ha trovato il gol grazie a un calcio di rigore. Al termine del match, Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Pedro quando ha brindato al suo compleanno ha detto che forse era l'ultimo anno, gli ho detto che ne deve fare altri quattro. Ha un atteggiamento che entusiasma, spero lo trasferisca anche ai giovani. Noi ce lo godiamo, sono contento di allenarlo e di allungargli molto la carriera. Io ho sempre lavorato con tutti, rivolgo l'attenzione a chi non è protagonista nella partita. Voglio far crescere, creare un senso di squadra, un'identità e un calcio emozionale, offensivo, che possa piacere ed essere efficace. La squadra mi sta seguendo e lavora, la corsa più importante la dobbiamo fare su noi stessi. Noi attacchiamo molto, anche a difesa schietata, quindi lavorare sul recupero della palla è fondamentale, essere concentrati sempre sulle preventive e sulle corse in avanti. Abbiamo sbagliato un po' nella finalizzazione e nella rifinitura, ma lavoriamo su questo e sono contento che i ragazzi abbiano fatto una partita importante su tutti gli aspetti, anche sull'attenzione.