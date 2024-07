Arriva ad Auronzo di Cadore un altro nuovo giocatore della Lazio. SI tratta di Gaetano Castrovilli, ex calciatore della Fiorentina svincolatosi dal club viola, preso dalla Società biancoceleste per rinforzare il proprio reparto offensivo. Si tratta di un giocatore duttile, in grado di ricoprire più ruoli dal centrocampo in su, e quindi di adattarsi ai diversi moduli di mister Baroni. Castrovilli arriva dunque alla Lazio a zero, con un contratto di un anno con opzione fino al 2027 a circa 2 milioni a stagione.

Castrovilli e Zaccagni arrivano in ritiro

Sono arrivati poco dopo iniziata la cena di squadra Mattia Zaccagni e Castrovilli per iniziare il loro ritiro estivo all'ombra delle Tre Cime di Lavaredo

Di seguito le immagini del loro arrivo:

Il video del loro arrivo: