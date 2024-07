ESCLUSIVA | Danilo Cataldi sul mercato? Il suo agente Giuseppe Riso fa chiarezza

Da diversi giorni stanno rimbalzando diverse voci sul futuro di Cataldi in biancoceleste. Prima la notizia che sarebbe stato lui il nuovo capitano della Lazio, dopo la partenza di Ciro Immobile, poi che la Lazio e Lotito che lo avrebbero messo sul mercato.

L'agente di Cataldi smentisce le voci di mercato

“Danilo Cataldi non è sul mercato”

Raggiunto in esclusiva dai microfoni di Laziopress.it, esordisce così con una secca smentita Giuseppe Riso, l'agente storico di Danilo Cataldi. Dunque nessun piano da parte del club biancoceleste di privarsi del suo unico prodotto del vivaio. Pedina fondamentale anche per la compilazione delle liste da consegnare alla Serie A.

Nessuna decisone sulla fascia a Cataldi

Marusic lo aveva incoronato capitano, ha detta da parte di tutto lo spogliatoio biancoceleste, non solo per la su anzianità a Formello ma anche per la sua profonda fede laziale. Baroni deciderà ufficialmente nelle prossime ore.