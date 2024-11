Lazio, Zaccagni celebra la vittoria con i compagni sotto la Curva Nord

Il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, ha pubblicato una foto che cattura un momento di pura euforia dopo la vittoria della sua squadra. Immortalato insieme ai compagni Taty, Vecio e al fuoriclasse Pedro, lo scatto li mostra saltare e cantare la canzone "Pedro" di Raffaella Carrà, ormai diventata il coro ufficiale dedicato al numero 9 biancoceleste dalla tifoseria della Curva Nord. Un'esplosione di gioia condivisa tra squadra e tifosi.

Un messaggio di unità e ambizione

Nel post su Instagram, Zaccagni ha voluto accompagnare l'immagine con una didascalia che esprime la forza e la determinazione del gruppo:

“In testa. Con il cuore di un gruppo che non si accontenta mai.”

Con queste parole, il capitano ha sottolineato non solo la leadership della squadra ma anche l’ambizione che spinge ogni singolo membro a non fermarsi mai. La Lazio, dunque, non si accontenta delle vittorie ottenute, ma continua a lottare con il cuore e la mente proiettata sempre più in alto, con la consapevolezza che il successo passa anche attraverso la coesione e il legame con i tifosi.